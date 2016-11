Selgeltnägijate tuleproov? - Mida ennustasid Anvelt, Simson ja Toom vasakvalitsuse kohta juba 2015?

«Ootus valitsuse muutumisest tuleb sellest, et Eesti on jõudnud paigalseisu,» teatas Simson juba siis, «paigalseisu kujundiks on see, et tähtsaks on peetud eelarve tasakaalu ja seda, et tabelis näeks kõik hea välja. Tähelepanuta on jäetud inimvara kaotus.»

Ka IRLi hääbumist ennustasid vasakpoolse valitsuse soovijad juba toona. «Me ju näeme, et IRL on kaotanud toetust. Nad on valitsuses teostamas teiste programmi. Kellelgi pole põhjust neid toetada, nende taha rivistuda,» sõnas Simson.

Piiride kompamine juba käis

Anvelt tunnistas, et ametlikke läbirääkimisi sotsid opositsioonierakondadega valitsuse moodustamiseks ei pidanud, ent ei lükanud ka ümber, et seda mitteametlikult ei tehta.

«Kas lahutada või liituda, kas see koalitsioon lõppeb ära – see kõik käib praegu,» tunnistas Anvelt.

«Praeguse koalitsiooni sünnihetk oli ju väga vaevaline – me näeme täna, et see laps on sündinud tõsiste vigastustega ja tema eluvõimelisus on kahtluse all,» märkis Anvelt. Seetõttu pidasid sotsid tema hinnangul juba toona vajalikuks läbirääkimisi opositsioonis olnud Keskerakonnaga.

«Sotsiaaldemokraatlik Eesti oleks kindlasti teist nägu,» nõustus Helmen Kütt, «kahjuks riigikogu matemaatika ei anna meile väga palju võimalusi.»

Brüsselist puhkuseks kodumaale naasnud Yana Toom toonitas, et kuigi Reformierakond võitis valimised selgelt ja ülekaalukalt, siis toetust on kaotatud üle poole. «See annab teatud koalitsioonipartnerile lootuse, et asju annab muuta.»

«Mis puudutab läbirääkimisi, siis tuleb Reformierakonnale näidata, et Keskerakond on ka olemas. Äkki lähme nendega?» spekuleeris Toom. Ta lisas, et kõigil erakondadel peale Reformierakonna on selge nägemus, et Eesti vajab maksureformi: «Ainuke takistus on Reformierakonna põikpäine suhtumine.»

Simson ja Anvelt tunnistasid, et kompamine koos valitsuse moodustamiseks mitteavalikult tõesti käib. Samas tunnistas Anvelt hirmu, et uue valitsuse võivad moodustada Reformierakond Keskerakonnaga.

«Vabaerakond oleks võib-olla mugav partner,» lisas Toom võimalikke alternatiivseid partnereid kaaludes, «sest kui neil pole maailmavaadet, siis annab neid haarata nagu vaja.»

Anvelt seevatsu pidas koostööd Vabaerakonnaga igati võimalikuks ja isegi vajalikuks.

Astmeline tulumaks

«Ma arvan, et eesti inimene ei ole nii ahne, et need, kes on võitnud tulumaksu alandamisest 26 protsendilt 20-le, ei oleks nõus rohkem maksma, sest maapiirkondades ju riiki enam pole,» väitis Simson.

Yana Toom tervitas ka sotside toonast ettepanekut maksuvaba miinimum 400 euroni tõsta, ent kasutas võimalust Anveltilt küsida, kus jookseb nende punane joon: «Mitu teie ettepanekut peab Rõivas tagasi lükkama, et te lahkuksite koalitsioonist? Olete mõistlikud inimesed, aga jutt on täiesti opositsioonipoliitiku oma. Muidugi väga õige jutt, ma kahe käega toetan, aga kui palju te taganete?»

Vasakpoolsuse ootus

«Teatud vasakpoolsuse ootus on ka tänase koalitsiooni puhul,» märkis Anvelt, «kui IRL on kukkunud kuhugi valimiskünnise äärealale, siis sotsid on selgelt toetust hoidnud.»

Võimalik peaministrikandidaat vasakpoolse valitsuse puhul tuleks Keskerakonnast ning Anvelti meelest sobinuks Simson väga hästi: «Kadri Simsonit ma olen elu aeg austanud ja – ei julge praegu öelda, kuna abikaasa vaatab – peaaegu armastanud! Poliitilises mõttes.» Samas ei soovinud ta 2015. aasta augustis hüpoteetilist uut valitsust liialt täpselt kommenteerida.

Toona äsja sotside esimeheks saanud Ossinovskile jagus Toomil vaid häid sõnu: «Tundub selline sõnapidaja mees. Algul tundus, et ta ei julgegi kandideerida, aga julges ja avas ka selle koalitsioonileppe.»

«Suure suvise pettumuse taustal on Ossinovski saamine esimeheks positiivne üllatus,» nõustus Simson.

«Sotside asemel ma suruksin täna Taavi Rõivast, et ta muudaks oma poliitikat sotsiaalsemaks,» vastas Simsoni küsimusele, mida sotsidel teha tuleks.

Poolteist aastat hiljem, novembris 2016, moodustasid Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid valitsuse koos IRLiga.