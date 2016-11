Tõnis Oja: uus valitsus, minu rahaga ärge arvestage!

«See on väga suur ambitsioonikas plaan, mida pole tehtud ja mis on meil plaanis teha kahe aasta jooksul,» ütles neljapäeva õhtul pressikonverentsil Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna.

Kohalik investeerimiskommuun, kes on riigile kuuluvate suurettevõtete vähemusosaluste börsile viimist oodanud pikisilmi juba aastaid, millegipärast seda rõõmuhõisetega vastu ei võtnud. Muidu üsna elavas LHV investeerimisfoorumis, kus avaldavad oma mõtteid nii aktiivsed väikeinvestorid kui ka elukutselised finantsspetsialistid, tehti selle teema kohta vaid üks sissekanne ja seegi oli lihtsalt teavitus uue valitsuse plaanidest.

Investorite/spetsialistide leigus on mõistetav, sest tegelikult on aktsiate võõrandamisplaan ambitsioonikusest kaugel ning pigem soovitakse ära sokutada kärbatanud õunu. Vaatame siis, mida need pakutavad ettevõtted kujutavad.

On arusaamatu, miks viie maakonna teede hooldusega tegelev Eesti Teed üldse riigile kuulub. Kuna ettevõtte aktsiatest kavatsetakse erastada 100 protsenti, siis võib arvata, et see müüakse tervikuna ühele pakkujale, ning spekuleerin, et tulevasteks omanikeks saavad ettevõtte praegused juhid.

Ka sellest, miks kuulub riigile EVR Cargo, mille peamine tegevus on Venemaa naftasaaduste vedamine punktist A punkti B, pole ma mitte kunagi aru saanud. Nüüd plaanib tulevane valitsuskoalitsioon müüa vaid vähemusosaluse. Johtuvalt transiidisektori allakäigust kukuvad ka EVR Cargo majandusnäitajad kolinal. Kui veel 2011. aastal teenis ettevõte 15 miljonit eurot kasumit, siis eelmisel aastal langeti juba kahjumisse. 85 protsenti ettevõtte varast moodustavad masinad ja seadmed, millest suurem osa liigub asjatundjast kolleegi sõnul Kuusakoski poole.

Kahe ettevõtte vähemusosalused plaanitakse viia börsile. Eesti Energia tütarettevõte Enefit Taastuvenergia on 2,5 miljoni euro suuruse käibega väikefirma, millele lisandus eelmisel aastal üle nelja miljoni euro taastuvenergia toetust. Ettevõte on kasumlik ainult tänu toetustele ning sobib investeerimiseks pigem riskikapitalistidele kui tavalistele väikeinvestoritele.

Ainus väljapakutud ettevõte, millesse investeerimine võiks ka väikeaktsionäridele atraktiivne olla, on Tallinna Sadam. Paraku on see olnud viimastel aastatel kahanev, mitte kasvav ettevõte. Lisaks on see täis korruptsiooni mädapaiset ja riigi poolt peale sunnitud parvlaevaäri. Ettevõtte juht Valdo Kalm on küll Eesti üks võimekamaid tippjuhte, aga on selge, et kujunemine ettevõtteks, mille aktsiaid võiks soovitada igaühele, võtab veel aega ning lähimal kahel aastal Tallinna Sadam küll IPO-kõlblik ei ole.

Tsahkna ütles Postimehele, et kui tal oleks võimalik Tallinna Sadama aktsiatesse investeerida, siis ta teeks seda. Kulla uus valitsus, Tsahkna raha võite te saada, minu omaga aga ärge arvestage.