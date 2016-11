Põlev mees

1990ndate alguses Eesti Raadios sporditoimetuse juhina alustanud Tomberg suutis kommentaatorina ka kõige igavamas suusasõidus iga kurvi läbimist kirjeldada sama emotsionaalselt nagu Allar Levandi pronksivõitu 1988. aasta Calgary olümpial. Aastaid tagasi, mil Kanal 2 pälvis õiguse näidata NBA korvpallimänge otse-eetris, öösel, mil inimesed magasid, ei suutnud ta oma tormakuses, õnnetundes, et selline suursündmus Eestis televaatajateni jõuab, kuidagi teistmoodi välja elada, kui teatas ülekande alguses: «Tere õhtust, head televaatajad, minu nimberg on Tomberg!»

Eesti Päevalehes jäi Tombegi töö üsna lühikeseks. Hoolimata sellest, et ta oli sageli viimane, kes vaatas leheküljed veel üle, pani ise peatoimetajana pealkirju, küsis töötajatelt, kuidas läheb. Eesti Päevalehe uue kujunduse tegemise juures arutasid suured ülemused, kuidas ikkagi teha, millised oleks parimad nipid ja lahendused. Ülemusekõrguselt tekkis Tombegil mõte, et oh!, võiks küsida ju ka rahva arvamust! Tomberg tõttas esimese ettesattunud proua juurde ja küsis: «Aga mida sina sellest arvad?!» Proua ehmus, rahvamees sai oma.

Tomberg pole kunagi olnud nahahoidja. See on viinud teda ka konfliktidesse suuremate ülemuste või omanikega, kellele pole tema iseteadlik ja enesekindel toon sobinud. Samas on ta olnud ka see, kes ülesande saanuna on selle kindlasti lõpule viinud – olgu töö nii räpane kui tahes.

Tomberg on kompromissitu eestvedaja, oma inimeste hoidja ja innustaja. Aastaid temaga koos töötanud inimesed ütlevad ilmselt mitte kuigi palju liialdades, et Tomberg on juht suure tähega, sõbralikkuse võrdkuju, südamega inimene.

Ent ka sellised superinimesed eksivad. Võivad teha vigu, mida normaalsed inimesed, kelle laual on lilled või söök, mitte teemad ja vahendid nagu poliitikutel, on valmis ära kuulama ja andeks andma. Ettevõtlusministri Liisa Oviiri (SDE) otsus president Toomas Hendrik Ilvese OÜ Ermamaa segaduse ja EASi muud patud Tombergi kukile sokutada annab võimaluse mõelda, et kas nii hakkabki olema. Kas uus valitsus näeb Tombergi kohal kedagi oma inimestest? Tombergi vallandamine on esimene ja viimane silmapaistev tegu, millega Oviir hakkama sai, ning loodavas valitsuses see talle ministrikohta ei anna.

EASist seestpoolt vaadates näivad Tombergile tehtud etteheited töötajatele ebaõiglased ja otsitud. Süüdistamise asemel oleks võinud näha inimest, suurt ettevõtet tervikuna, juhi panust ja tulevikuperspektiivi.

Teisalt EAS juhi koha pealt lahti laskmine isegi sobib Tombergile. ERR juhi Margus Allikmaa ametiaeg hakkab täis saama. 2007. aastast ERRi juhatuse liikmeks olnud Tomberg esitas lahkumisavalduse 2014. aasta suvel, kuna ta polnud rahul Allikmaa otsusega vallandada sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer. ERRi maja ootab Tombergi tagasi ja see on ühe juhi kohta väga hea märk.