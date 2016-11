Inimene näib küll kõige rohkem oma ümberkaudse looduse kohta mõjuvat. On ju igal ühel tuttav, kuidas maad ja metsad, väljad ja aasad inimese käe läbi endid on muutnud, on metsast põld, põllust mets saanud jne. Terved kubermangud, kus enne mets kasvas, on inimesele hävitava käe läbi määratuteks lagendikkudeks ümber muudetud, nagu seda Venemaa lõunapoolsetest kubermangudest võime täheldada.