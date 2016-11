Ühinemisteemaline rahvaküsitlus on korralik naljanumber. Küsitakse arvamust asjas, mis on juba ära otsustatud. Osalusprotsendid on seni üsna teema väärilised. Saaremaa napp neljaprotsendine või Kuressaare kaheprotsendiline osalus on Valga 0,79 protsendi kõrval siiski üsna tubli tulemus.