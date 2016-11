Postimees 1994. aastal: surmavalt kiirgav objekt Kiisa eramaja köögikapis pärines Saku radioaktiivsete jäätmete hoidlast

Üleeile kell 9 suri kiirgusallika asupaigaks olnud majas ootamatult koer. 13-aastase perepoja Rain Tubli kätele ilmusid põletushaavu meenutavad villid. Poiss sõitis Tallinna ja näitas käsi tädile, kes kutsus kiirabi. Poiss toodi kell 19.30 Tallinna Lastehaiglasse, kus konstateeriti teise astme põletushaavu.

Kell 22.46 sai päästeamet Harju politseist teate, et haiglasse on viidud poiss, kel on radioaktiivsete ainete poolt tekitatud põletik. Viiest spetsialistist ja abiväest koosnev rühm sõitis välja kell 23.03.

Nagu rääkis Postimehele päästetöid juhatanud Päästeameti peadirektori asetäitja Kalev Timberg, paigutati kiirgusallikas tinakonteinerisse ja viidi eriautoga minema.

Kiirgavaks objektiks oli Timbergi jutu järgi 3-4 cm kõrgune ja 1,5 cm läbimõõduga metalliline pronksivärvi silinder, aravatavasti tseesium. Kaitsepolitsei andmeil oli surmavalt kiirgav objekt pärit Saku radioaktiivsete jäätmete hoidlast. Objekti oli hoidlast kaasa toonud 21. oktoobril metalliotsinguilt naasnud majaperemees Riho Hiiob.

19.11.1994