Olav Osolin: lihtsa elu ülevaade valitsuse pressikonverentsist

Lihtsa elu ülevaade valitsuse pressikonverentsist:

1) Ratase sõnul on meil nüüd astmeline tulumaks, Tsahkna arvates ei ole. Tegelikult jääb 20% koos 500€ tulumaksuvabastusega alates 2018.

2) Kallid, suure mootoriga autod tuleb kohe ära osta, kuna valitsus kehtestab uue auto maksu, suurtele autodele suurema kui punnidele.

3) Pankasid hakatakse pitsitama (pangamaks ja kasumi väljaviimise maksustamine), aga see teeb rahvale vaid rõõmu, sest pangad on teadupärast sead. Karta on, et pangad enam nii palju kasumit ei näita, kui varem. DNB ja Nord hakkavad ehk kaaluma, kas on ikka mõttekas peakorterit Tallinna tuua.

4) Dividendide osas on kuulda võetud Raasukest, et ettevõtete seisvat raha kätte saada. Eks saab kuulda, mida selle regulaarse dividendimakse all mõeldakse, mida maksutatakse 14 protsendiga.

5) Kodanike pangaintressid maksu alla (hetkel see kedagi ei huvita, küll aga ehk tulevikus, aga siis on see vabastus juba unustatud).

6) Õlu, vein ja suhkrujoogid lähevad kallimaks. Seega tuleb edaspidi Valka sõita suurema autoga. Moosi esialgu veel varuda pole vaja.

7) Gaasiküte kallineb, kuna gaasi aktsiisi tõstetakse. Seega tuleb gaasiga sõitva auto paaki valada jälle diislit, sest diisli aktsiisitõus jääb ära.

8) Trahvid hakkavad sõltuma inimese sissetulekutest. Seega pole rikkal enam kasulik suurt palka näidata ja rooli tuleb panna reisiseltskonna kõige vaesem liige.

9) Terve ports riigiettevõtteid müüakse osaliselt maha (TLN sadam 30 protsenti, Enefit 49 protsenti, EVR Cargo 49 protsenti, riiklik tee-ehitus 100 protsenti). Ju need ostetakse pärast tagasi, kui aktsiad kukuvad, sest muidu järgmistel aastatel selle nipiga valitsus enam kulusid ei kata.

10) Rikkad kodulaenu võtjad saavad lutti, vaene naaber hõõrub selle peale rõõmsalt käsi, sest tal ei muutu midagi.

11) Õpetajate keskmine palk tõuseb 1600 euroni ja Ossinovski tegutsemisvaldkonnas jagatakse veel muidki hüvesid.

12) Sotsmaksu pooleprotsendine alandamine jääb ära. Õige ka. See oli tõesti paras tilu-lilu.

13) Artur Talvik saab oma toetushääle eest vabatahtlikele päästemeeskondadele rohkem pappi, samal ajal kui kohalikele omavalitsustele antakse rohkem riigipappi transpordi jms korraldamiseks.

14) Rahandusministeerium üritab veel kord kokku arvutada, kas kulud ja tulud kuidagi kokku saavad, sest Ratase sõnul üritatakse riigieelarvet tasakaalus hoida, mis iganes see ka ei tähendaks.

15) Tundus, et valitsuses on Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, kes olid jätnud enamike positiivsete lubaduste väljakuulutamise suuremeelselt enda hooleks. IRL istus laua taga nagu vaene vingus sugulane, kes üritas Reformierakonnale sõnades kätte maksta, aga lubada polnud tal muud midagi, kui kolme aasta jooksul 300 milli riiklike projektide arendamiseks, sh elamuehitus ja infra.

Homme räägitakse Vabaerakonnaga ja siis tehakse ka ministrid selgeks. Kokkuvõttes ei saa öelda, et uuel luual pole midagi plaanis muuta. Ainus küsimus on, kust selleks raha võetakse, sest kõneks olnud katteallikad ei tundunud nii suured kui õhkupaisatud lubadused. Aga eks seda saa siis juba targemad tuumafüüsikud arvutada.