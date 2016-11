Kalev Vilgats: säästupoe kadu mõjutab rahakotti

Kuna oma silm olevat kuningas, võtsingi põgusalt uurida hindu mini-Rimis.

Leiva- ja saiatoodete hind tõesti ei muutu. Mini-Rimist saab Säästumarketi hea hinnaga veel piima, hapukoort ja vähemalt üht sorti kohupiima. Kaalukommid ja kondiitritooted kannatavad hinnavõrdlust, samuti osa puu- ja juurvilju (näiteks pakitud tomatid). Margariinidest on mõlemas poes müügil üks sort, mis teistest odavam, kuid ei maitse kehvemini.

Kampaaniahinnaga mune ei ole mini-Rimist sugugi alati saada, samuti ei silmanud odavama klassi küpsetusõli. Soodushinnaga liha- ja juurviljakonservid, purgisupid näppu ei puutunud. Leidus parema hinnaga sulatatud juustu, millest suur osa oli juba leidnud tee ostukorvidesse. Juustu hind oli üpris hammustav.

Olen tähele pannud sedagi, et sooduskauba puhul on sageli riiulivahe tühi. Hinnasilt on, kaupa aga mitte ja keegi ei oska öelda, kas seda tuuakse juurde või ongi selleks korraks kõik.

Mini-Rimist ei leia kaupa, mida Säästumarketis müüakse soodsama hinnaga eraldi markeeringu all «Toodetud Rimi tellimusel». Kui Säästumarketid muutuvad mini-Rimideks, tuleb unustada reklaamlause 1500st soodushinnaga tootest.

Seega, väide, et Säästumarketite kadumine hinnatundliku kliendi rahakotile matsu ei pane, ei vasta tõele. Inimesed, kes peavad oma väljaminekuid, eriti toidukulutusi jälgima, süsteemi muutusest kasu ei saa.

Pealegi on võimalik, et kulub natuke aega ja needki Säästumarketi hinnaklassiga tooted kaovad mini-Rimi lettidelt. Mõni jäädavalt, teised tulevad uues kuues ja kallimalt tagasi. See on kaupmehe võimuses.

Selge see, et Säästumarketid saavad Rimi praeguse turustrateegia juures millalgi otsa. Tavaliselt turg tühja kohta ei salli. Kas leidub mõni rahvusvaheline odavmüügikett, mis täidaks Säästumarketist jääva niši?

Aastate eest üritas Eestis kanda kinnitada Lidl. Pärnus oli isegi ehituskrunt valmis vaadatud, aga invasioonist ei saanud asja. Ometi on Saksa päritolu ketil Euroopas üle 10 000 kaupluse. Muidugi võib siin takistuseks saada Eesti turu väiksus. Samuti võib oma turustrateegiat kohendada Maxima.

Kui uut Säästumarketi tüüpi kauplust asemele ei tule, võib see olla märk Eesti turu ärajagamisest, mis aga ei pruugi arvestada tarbija huve.