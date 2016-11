Kaire Uusen: miks paljud noored ei tööta ega õpi?

Meie rahvaarv väheneb ja ehkki paljudes valdkondades valitseb tööjõupuudus, leiab väikeses Eestis siiski tuhandeid inimesi, kes ühel või teisel põhjusel tööturule ei pääse. Kõige kurvem on, et nende seas on ehmatavalt palju noori, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.