Ene Pajula veste: kõigi maade proletaarlased, ühinege ehk Mammi tervitab keskerakondlikku valitsust

Mammi on juba ammu mõelnud, et Keskerakond peab pääsema valitsusse. Kadri on kogu aeg kinnitanud, et võlukepike Eesti elu muutmiseks on just nende erakonna seljakotis – ja miks mammi ei peaks seda uskuma? Pealegi on mammi (Tallinna) keskerakondlaste häälekandja Pealinn püsilugeja, ja sealt saab ta igal nädalal lausa kaks korda teada, kui viletsas riigis ta elab. Päris uskumatu, et nii väärikas erakond nagu Kesk seda on, üldse nii nadi riiki juhtima tahab hakata.