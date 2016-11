Raul Rebane: Keskerakonna rõõm võimupuuduse piinast vabanemisest on asendumas murega

Kõik valitsused on ajutised. Tavalised on ka valitsuskriisid, kuid siis vahetatakse suvekummid talvekummide vastu ja sõidetakse edasi, nii on sada korda juhtunud. 2016. aasta muutused on siiski erinevad, sest Brexit, Trump ja Ratas ei muuda mitte ainult olukorda, vaid suunda. Vahetusse ei lähe mitte ainult parteid ja inimesed, vaid tõed, kirjutab meediaekspert Raul Rebane.