PÄEVAINTERVJUU Kotka ja Repinski: astmeline tulumaks tuleb, leping Ühtse Venemaaga jääb, Vabaerakonda pole valitsusse vaja

Siret Kotka usub, et täielik ülevaade koalitsiooniläbirääkimistest on erakonnas vaid Jüri Ratasel ja Kadri Simsonil, ent täna õhtuks on lubatud infoga kurssi viia ka riigikogu Keskerakonna fraktsioon.

«Kõik meie ettepanekud on sisse läinud. Jutt sellest, et Keskerakonnas sõidetakse inimestest üle, ei vasta absoluutselt tõele,» lisas Repinski.

Tema sõnul on kõigil liikmetel olnud võimalik läbirääkimistel oma ettepanekuid teha ning tema on protsessiga rahul: «Palju sõltub sellest, kui palju me ise osaleme. Minu jaoks on olulised majanduse ja põllumajanduse töögrupp ja tundub, et põllumeeste jaoks tuleb koalitsioonileping väga positiivne.»

Osa keskerakondlasi pole rahul

«Mis seal salata, Keskerakonna fraktsioonis on umbes kümme inimest, kes käivad koos ja kelle põhiline sõnum on, et Keskerakonna põhimõtted jõuaksid koalitsioonilepingusse. See, et need kümme inimest ei hääleta Keskerakonna koalitsioonimineku poolt, ei vasta minu arvates tõele,» oli Kotka veendunud.

Põhiprobleem seisneb Kotka sõnul selles, et kõik saadikud veel ei tea, mille poolt nad peaksid tuleval nädalal hääletama. Repinski sõnul soovivad kõik koalitsiooni minna, veel enam olla peaministri parteis.

«Kui ma hääletaks juba lepingu poolt, mida veel ei ole, siis ma poleks rahvasaadik, vaid lammas või kummitempel,» lisas Repinski.

Peeter Ernitsa ja Oudekki Loone trotsi uue valitsuse suhtes pidas Kotka pigem hirmuks, kas nende esitatud punktid kajastuvad koalitsioonilepingus või mitte ning lükkas ümber väite, et tegemist on vimmaga Ratase vastu, kes Savisaare asemel esimeheks sai.

Leping Ühtse Venemaaga jääb

Lepingu katkestamist ei pea Repinski otstarbekaks, kuna see mõjuks Venemaale provokatsioonina ning kunagi ei tea, millal suhted taas paranevad.

«Katkestamist ei tule,» oli Repinski kindel, «see jutt on jälle nende erakondade huvides, kes on jäänud koalitsioonist välja. See leping on tegelikult võimalus. Elu muutub väga kiiresti, võib-olla viie aasta pärast on meil jälle väga head suhted Venemaaga ning ekspordime sinna piima ja juustu ning majandus kasvab.»

Vabaerakonda pole vaja

«Jutt Vabaerakonna kaasamisest valitsusse on selgelt teiste erakondade huvi. Nende, kes tahaksid, et koalitsioon oleks teistsugune. Selge on see, et nelja erakonnaga koalitsioon ei kesta kaua,» väitis Repinski ning kinnitas, et Keskerakonna huvi ei ole Vabaerakonna kaasamine.

«Minu arvamus on ka, et ei peaks kaasama. Kui kolme erakonnaga on hääled koos ja läbirääkimistes juba üsna kaugele jõutud, siis oleks see Vabaerakonna suhtes suisa ebaeetiline. Täna on kõik olulisemad teemablokid läbi arutatud ja Vabaerakonna kaasamine mõjuks lisahäälte tagamise otsimisena, isegi mõned nende olulised põhimõtted võiksid välja jääda,» lisas Kotka.

Astmeline tulumaks tuleb

Repinski väitis kindlalt, et ettevõtete tulumaksu uuel valitsusel plaanis pole, samas kui astmelise tulumaksu kehtestamisega on juba algust tehtud.

«Me astume samme sinnapoole,» sõnas Kotka, «madalapalgalised hakkavad tulevikus maksma vähem makse ja kõrgemapalgalised annavad oma palgast natuke rohkem ära.»

«Meil tuleb astmeline tulumaks, aga mitte klassikaline. Seda tehakse tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega, aga see on ka astmeline tulumaks ja võin öelda, et oleme selle saavutanud,» lisas Repinski.

«Ma ütleksin, et see on samm õigluse suunas,» sõnas Kotka.

Peamise erinevusena eelmisest koalitsioonist nimetasid mõlemad saadikud Keskerakonna paremat tegutsemisoskust kui Reformierakonnal.

«Meie erinevus ongi, et ühes räägivad, teised teevad,» väitis Repinski.

«Kui vaadata Keskerakonda Tallinnas, siis ei räägita, vaid tehakse,» nõustus Kotka.