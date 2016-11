Postimees 1934. aastal: Sirgu põgenemise kaastegelasi Soomes?

Soomest kuuldub veel, et seal pole teateid Artur Sirgu maandumise kohta Soomes. Soomes ollakse teadlikud, et Eestis ollakse arvamisel, et Sirk, kui tal õnnestus Eestist pääseda, suundus Soome. Selle tõttu Soomes valitseb asja vastu sensatsiooniline huvi. Soome ajalehed on võtnud kõik oma teadetehankimise osavuse kätte, et teistest varem leida üles Sirku, kuid need pingutused pole seni veel annud tagajärgi.

Soomes valitseb ka arvamine, eriti Soome väerinnameeste vahetalitaja-osa pärast Soome valitsusega, et Sirgu üle piiri tulemise loosse peab olema segatud ka Soome vastava liikumise tegelasi.

Liiguvad aga kuuldused, et Sirk olevat tõesti Eestist pääsenud põgenema, kuid ta viibivat praegu kusagil Soome skäärides peidus ustavate inimeste juures ning ootavat aega, mil ilmuda võib linnadesse. Arvatakse, et peetakse tarvilikuks temal mõni aeg lasta oodata, kuni tema suhtes tehakse kas Soomes või mujal tarvisminevaid eeltöid.

Tallinna piirivalve ringkondadest kuuldub, et päevadel enne Sirgu põgenemist olevat olnud merel märgata mõne kiirmootorpaadi liikumist, mida piirivalve ka silmas pidanud, kuid puudunud andmed, et nende liikumist ühendusse seada Sirgu põgenemisega.

15.11.1934