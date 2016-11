Eerik N. Kross Politicos: kui Trump on piisavalt vapper, võib ta Euroopa julgeolekut oluliselt parandada

Autorid kirjutavad, et nüüd seisavad Venemaa naabrid muude kahtluste kõrval silmitsi ka vaba maailma uue liidri edasist tegevust puudutavate küsimustega – Trumpi lähenemisest hakkab sõltuma palju. «Trump peaks aru saama, et kui temast saab Amerika mässaja asemel Ameerika president, ei ole Putin enam tema liitlane, vaid vastane.»

Bravuurika kampaania ajal jäi Putini Venemaa Trumpi karmidest sõnadest ilma ning nii presidendiks valitul kui tema nõunikel on palju selgitamata finantssidemeid Kremli liitlastega, nendivad Kross ja McKew. Kampaania ajal kandis Trumpi meeskond edasi ka Kremli jutupunkte NATO iganemisest ja Balti riikide kuulumisest Peterburi eeslinna.

Ükskõik, kas sidemed Venemaaga on Trumpil olemas või mitte, kui ta on lõpuks Valges Majas, hakkavad need muutuma, leiavad Kross ja McKew.

Trumpil on nende sõnul õigus selles, et loevad sõnad ja jõud. Kui Trump ja tema nõuandjat jätkavad väiteid, et Balti riigid asuvad väljaspool USA kaitstavat julgeolekuarhitektuuri, siis Putin tegutseb, ja selle tulemusel saab Trumpi pärand olema võrreldamatu nõrkus või sõda, kirjutavad Kross ja McKew.

«Münd teine külg on aga, et Trumpil on positsioon, millelt võiks temast saada uue Ameerika julgeolekuarhitektuuri looja Euroopas – kui ta on selle ülesande jaoks piisavalt vapper. Need liidud ei ole lihtsad äritehingud: need on kindlustus ja vajavad USA investeeringuid.»

«Trump peaks võtma kuulda iseenda nõu – ta peab meeles pidama, et Putin austab vaid jõudu. Ta peab mõistma eelkõige, et Kreml õitseb ebakindluse najal ja jätkab tegutsemist ebakindlates ja ebastabiilsetes paikades.»

On võimalik, et Trump võtab selge seisukoha küsimustes, kus varem on oldud kõhklevad. See annaks Ameerikale maailmas selgelt võimu juurde ja märgiks rahvusvahelistes suhetes uut jõulist Trumpi ajajärku, kus kampaania hüüdlausetest saab tegelikkus, leiavad artikli autorid.