Kukkumine pilvepiirilt

Veel läinud reedel oli Taavi Rõivas valitsuskriisi suhtes veel täielikus eitusfaasis. See, et sobing tuli üllatusena isegi riigi kõige informeeritumale mehele, kõneleb teadjamatele, et Rõivas võidi reeta ka omade poolt.

Põhjuseid jagub. Partei toetus on kahanenud 16 protsendile. Selleks et 2017. aastal kohalikud valimised võita, tuleb uus hingamine saavutada hiljemalt kevadeks. Rõivas, kes on poliitikuameti endale elukutseks valinud, ei taha ilmselt langeda partei kolmandaks viiuliks. Alustuseks oleks abi ühest: mantra endast kui ilmeksimatust peaministrist tasuks ümber mõelda.