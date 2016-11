Trumpi hea muinasjutt

«Üks mees nägi unes taevalikku õiglust,

mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad.

ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale.»

Ma polnud sugugi ainus, kellele meenus seoses Donald Trumpile (70) võidu toonud valimiskampaaniaga just see Paul-Eerik Rummo kirjutatud ja Uno Naissoo viisistatud lauluke. Olgu öeldud, et «Viimsest reliikviast» pähe kulunud laulu vähetuntud pealkiri on «Prostituudi laul».