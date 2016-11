Andres Laiapea: Trump ei võitnud, Clinton kaotas

Ärimees teenis Trumpi võidule panustamisega 100 000 naela

Briti ärimees John Mappin panustas USA vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi võidule ja võitis 100 000 naela (116 300 eurot), kuna Trump sai piisava arvu valijameeste hääli, et saada presidendiks.

IT-miljonär Hardi Meybaum: Trumpi plaanid head ei pruugi tähendada

Oma idufirma GrabCad 100 miljoni dollariga müünud eestlasest ettevõtja Hardi Meybaum ütles, et USA uuel presidendil Donald Trumpil on olnud plaane, mis midagi head ei pruugi tähendada.

USA presidendivalimised 2016

8. novembril valisid ameeriklased järgmiseks presidendiks vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi.

USAs kasvavad rassistlikud rünnakud, Ku Klux Klan värbab avalikult liikmeid

Donald Trump lubas oma võidukõnes olla president kõikidele ameeriklastele, kuid sellest hoolimata on rassilised pinged Ühendriikides viimastel päevadel plahvatuslikult kasvanud, kirjutab Quartz.

Trump plaanib leevendada pangandusregulatsioone

Presidendiks valitud Donaldt Trumpi üleminekumeeskond on lubanud lõhkuda 2010. aastal vastu võetud finantssektorit reguleeriva Dodd-Frank’i seaduse.

Trumpi kodulehelt kadus lubadus moslemid keelustada

USA uueks presidendiks valitud Donald Trumpi üks kesksemaid lubadusi oli keelata moslemitel riiki sisenemine, lubadus aga kadus eile tema kampaania koduleheküljelt- enne, kui see mõni aeg hiljem tagasi ilmus.

Donald Trump süüdistab meediat temavastaste meeleavalduste korraldamises

USA presidendivalimistel võidukas olnud vabariiklane Donald Trump kritiseerib meediat, kuna tema arvates ärgitas meedia rahvast tänavatele tulema ja tema vastu meelt avaldama.

Ku Klux Klan tähistab «oma mehe» Trumpi võitu

USAs valgenahaliste ülemvõimu propageeriv rühmitus Ku Klux Klan teatas, et neil on hea meel oma mehe, vabariiklase Donald Trumpi võidu üle ja nad tähistavad seda Põhja-Carolinas paraadiga.

USA jätkab plaanipäraselt vägede suurendamist Euroopas

Ühendriigid jätkavad plaanipäraselt oma sõjalise kohaloleku suurendamist Euroopas presidendiks valitud Donald Trumpi tulevastest kavatsustest sõltumata, teatas USA kaitseministeerium.

Trump lubas keskenduda tervishoiule, piiridele ja julgeolekule

USA tulevase presidendi Donald Trumpi sõnul on jaanuaris ametisse astudes tema tähelepanu keskmes tervishoid, piiride julgeolek ja töökohad.

Professor: Trump on üleilmse nakkuse tulemus

Äsja USA presidendiks valitud Donald Trump suutis meedia üle mängida ning temasse hakati kriitiliselt suhtuma liiga hilja, sõnas Columbia ülikooli ajakirjandus- ja sotsioloogiaprofessor Todd Gitlin, kes on tuntud oma meediaanalüüside poolest.

USAs lahvatasid Trumpi võidu järel meeleavaldused

Valimistele järgnenud hommik tabas demokraatide toetajaid šoki ja kurbusega – Donald Trumpist oli saanud Ühendriikide president. Paljud neist suunasid oma rahulolematuse avalikuks pahameeleks.

Obama ja Trump otsisid Valges Majas lepitust

Demokraadid ja vabariiklased peaksid tegema koostööd Ameerika Ühendriikide ees seisvate küsimuste lahendamise nimel, ütles ametist lahkuv president Barack Obama eilsel kohtumisel oma mantlipärijale Donald Trumpile.

USAs elav eestlane: rassistid ja seksistid tänavatel saavad Trumpist julgustust

Vähem kui 24 tundi pärast valimistulemuste lugemist olen juba kuulnud, kuidas valge mees tänaval asiaadist ameeriklannale «Go back to China!» hõikab. Rassistid, ksenofoobid, seksistid ja homofoobid üle terve USA tunnevad, et uus president justkui muudab nende vaated aktsepteeritavaks ning julgustab kaasmaalaste tagakiusamist, kirjutab San Franciscos elav eestlane Martin Kilp.

Hanna-Kaisa Lepik: Trumpi võidu taga on poliitikute halb maine

Kuigi minu endises koduosariigis New Mexicos võtsid võidu demokraadid, ei õnnestunud mul pool aastat Ameerika Ühendriikides elades kokku puutuda ühegi Trumpi toetajaga. Just seetõttu tundus mulle nii uskumatu see, mis 8. novembril tõelisuseks sai, kirjutab rahvusvaheliste suhete magistrant Hanna-Kaisa Lepik.

Margus Paas: miks ei suudetud Trumpi võitu ette näha?

Ameerika uus president Donald Trump rääkis oma esimeses kõnes, kuidas ta taasühendab Ameerika Ühendriigid, tagab perede heaolu ja taastab selle endise hiilguse. Mõnes mõttes kõlas see nagu armastusavaldus USA rahvale, kampaaniaaegsest räuskamisest polnud jälgegi. Tegelikult muutus Trumpi toon juba valimiskampaania viimastel päevadel.

Mihhail Lotman: Trump varrukast – Trump võitis, sest Obama kaotas

Need, kes jälgisid öösel USA presidendivalimisi, tõdesid ärgates tõenäoliselt, et see ei olnud halb unenägu, vaid reaalsus, kirjutab oma blogis semiootik Mihhail Lotman (IRL).

Emmet Tuohy: Trumpi ego võib meid katastroofist säästa

Üks vanasõna ütleb, et võidule leidub tuhat isa, kaotus on aga orb. Donald J. Trumpi Ameerika Ühendriikide 45. presidendiks valimise puhul võib see olla aga üks (paljudest) kokku varisenud rahvatarkustest, kirjutab Eesti Idapartnerluse Keskuse vanemteadur Emmet Tuohy.