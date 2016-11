Õpetajate Lehes sel reedel: NUKU avamine, teaduse rahastamine ja reisiõpe

NUKU avamiseni on jäänud …

NUKU uuenenud teatrimaja avatakse pühapäeval, 13. novembril. Rohkem kui aasta andis teater etendusi teistel lavadel ning oma päriskoju tagasitulek on kogu teatripere jaoks rõõmus ja kauaoodatud sündmus. Ajutise saali asemele kerkinud hoones on suur 422 istekohaga saal, ruumi sai juurde muuseum ning ehitati lisaks tehnilisi ruume ja ladusid. Ühtekokku tuli ruumi juurde 1400 ruutmeetrit.

Vahetundidesse vunki

Vahetunnid erinevad kooliti märksa enam kui ainetunnid. Seina ääres seismisele ja nutiseadmete näppimisele pakuvad konkurentsi tants, spordi- ja lauamängud, liikumisrajad, aga ka vaikne taustamuusika.

Tartu erakoolis on aga õpetajailgi lahe vahetund: soovijad saavad kiikuda kiigel, pikutada lavatsil, mõtiskleda eraldumismunas, panna puslet kokku, askeldada kööginurgas või kõndida niisama sokkis mööda pehmet vaipa.

Riknenud luksuskaup

«Kui USA puhul saame rääkida valdavalt erarahast, mille omanikel on vähemasti formaalselt vaba valik, kuidas ja kuhu seda tuulde lasta, siis Eestis finantseeritakse poliitilist süsteemi valdavalt maksurahaga, mis kodanikelt seaduse jõuga on ära võetud. Eksperiment, kuidas saada suure raha eest väga halba kaupa, on nüüd USA-s ära tehtud ja see kordamist ei vääri. Nüüd võiks proovida, kuidas saada võimalikult väikese raha eest võimalikult head poliitilist kraami,» kirjutab Kaarel Tarand.

Ebatavalised lapsed ja nende kodu

«Elame kummalises maailmas, kus kõikvõimalikud superstaarid, Guinnessi rekordid ja teised sarnased väärtused õhutavad tagant soovi olla eriline; põlastades ja vaenates samas kõiki, kes on meist mingil kombel «liiga erinevad»,» tõdeb lastekirjanduse uurija Mari Niitra.

Shanghai koolilastel on tamp taga

Uurides PISA testide tipus oleva Shanghai koolisüsteemi edu tagamaid, kogesid Eesti haridusjuhid, et noorte aeg kulub valdavalt õppimisele. Kui kümnetunnine koolipäev läbi, minnakse tasulisse afterschool’i. Hobideks on aega vaid koolivaheajal.

Põnev näitus Poola pildiraamatutest

Tallinna lastekirjanduse keskuses saab kuni 26. novembrini vaadata Gdański Läänemere kultuurikeskuse näitust „LOOK! POLISH PICTUREBOOK!”, mis annab hea ülevaate Poola pildiraamatutest ja nende loojatest. Esindatud on nii vanad meistrid kui ka keskmise ja noorema põlvkonna tuntud raamatuillustraatorid.

Teaduse rahastamine pärast aastat 2020

Võrgustiku kaudu rahastamise mudel sisaldab palju vähem kontrolli ja otsustamisega seotud kulusid ning suurendab potentsiaalseid tulusid nii teadlaste kui ka teiste võrgustiku liikmete jaoks, kirjutab TÜ professor Kadri Ukrainski.

100 sammu inseneerias

Programm «100 sammu inseneerias» on ellu kutsutud Eesti vabariigi 100. aastapäeva auks. ajale klassile ja kutsekooli rühmale. Programmi käigus saab tutvuda tehnikakõrgkoolis vormeliehitusega, keskkonnakeemiaga, logistikaga, arhitektuuriga jpm.

Kaks kolmandikku õppekavast omandatakse ettevõttes

Pärnu Saksa tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs selgitab, kuidas on korraldatud kooli elektri-, ärikorralduse ja graafilise disaini eriala õpilaste töökohapõhine õpe. Raamatupidamist õpitakse selles koolis aga virtuaalses keskkonnas. Selgituse saavad ka sõnad «duaalne» ja «triaalne kutseõpe».

Johannes Käisi õpetust kohtab lasteaedades üha enam

Eesti alushariduse juhtide ühendus kutsub üles väärtustama meie pedagoogika suurmehe Johannes Käisi elutööd ja andma välja tema peateost «Õpetuse alused ja teed». Käisi seltsi juhatuse esimees, Jänesselja lasteaia direktor Aina Alanurm kinnitab, et lasteaedades on hakatud juurte juurde tagasi pöörduma

Reisiõpe arendab oskusi, mida koolitunnist ei saa

Tartu Herbert Masingu kooli õpetajad on töötanud välja uue õppemeetodi – reisiõppe. Kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul on meetod hariduslike erivajadustega laste sotsiaalsete oskuste arendamisel asendamatu.

Püha järve rekonstrueerimine

Kaali kraatrijärv on rahvauskumustes püha järv ja põhjatu põrgujärv. Aasta tagasi lõppesid Kaali järve n-ö rekonstrueerimistööd. Mida see tähendab – püha järve, põrgujärve rekonstrueerimine, küsib Karl Kello.