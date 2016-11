Päeva karikatuur: mis on Trump maailmakõiksuse seisukohast...

Eesti ÜRO esinduse sekretär: kuidas Ameerika presidenti valis

Eesti ÜRO esinduse sekretär Anne McCullom jagab välisministeeriumi blogis oma isiklikke muljeid presidendivalimistest USAs.

Mihhail Lotman: Trump varrukast – Trump võitis, sest Obama kaotas

Need, kes jälgisid öösel USA presidendivalimisi, tõdesid ärgates tõenäoliselt, et see ei olnud halb unenägu, vaid reaalsus, kirjutab oma blogis semiootik Mihhail Lotman (IRL).

Emmet Tuohy: Trumpi ego võib meid katastroofist säästa

Üks vanasõna ütleb, et võidule leidub tuhat isa, kaotus on aga orb. Donald J. Trumpi Ameerika Ühendriikide 45. presidendiks valimise puhul võib see olla aga üks (paljudest) kokku varisenud rahvatarkustest, kirjutab Eesti Idapartnerluse Keskuse vanemteadur Emmet Tuohy.

Endine Bushi nõunik: Trumpilt pole Ameerika välispoliitikasse radikaalseid pöördeid oodata

Rahvusvahelise konsultatsioonifirma Kissinger Associates Inc juhatuse esimees Thomas Graham, kes oli George W. Bushi presidendiadministratsiooni kõrge ametnik, räägib intervjuus Taavi Minnikule, millist välispoliitikat on oodata ametisse asuvalt Trumpi administratsioonilt.

Mida Trump kampaania ajal lubas? 12 meeldejäävat lubadust

Koondame kokku 12 meeldejäävat lubadust, millega äsja USA presidendiks saanud vabariiklaste kandidaat Donald Trump kampaania ajal esines.

Juhtkiri: Ameerika presidendivalimistele maailmalõppu ei järgne

Tuhandeid aastaid on leidunud neid, kes usuvad, et ühe või teise sündmusega saabub terve maailma häving, traditsiooniliselt on seda oodatud näiteks seoses aastatuhande vahetumisega. Seni on maailmalõpu ootus kulgenud ikka ühe ja sama mustri järgi: oodatud lõppu ei järgne ning igapäevaelu jätkub vana rada pidi.