Viimase aasta jooksul on Müürilehes järjekindlalt lahatud Eesti metsanduspoliitika olemust ja mõjusid, metsa hetkeolukorda ning praeguse kursi jätkamisel aimduvaid probleeme. Metsandusküsimused on põletavad mitmel põhjusel. Kuna maailma üldine ökoloogiline olukord on jõudmas vältimatusse kriisi, tuleb vastutustundlikul kodanikul kahtlemata pöörata silmad enda koduümbrusse ning küsida, mis seisus on ülepea meie mets kui selline ning millises suunas praegused poliitilised hoovused riiklikku ja eraviisilist majandamist kannavad.

Sisetasandil liigub eesti metsandusring iga aastaga üha sügavamale konfliktide ja vastuolude ummikseisu. Eestimaa Looduse Fond on juba aastaid keskkonnaministeeriumi ja -ametiga dialoogi pidades üritanud metsanduse arengukavasid ja metsaseaduse uuendusi säästvamale rajale käänata. Spetsialistide hinnangul on lendorav lähema viie aasta jooksul meie metsadest lõplikult kadunud ning seda võib paljuski lugeda poliitiliste otsuste või otsustamatuste tulemuseks. Muuhulgas venis lendorava kaitsekava vastu võtmine aastaid ning esimese selle rakendamiseks vajaliku allkirja andis keskkonnaminister Marko Pomerants alles pärast pikka viivitamist käesoleva aasta maikuus, päev pärast Müürilehes ilmunud artiklit «Eesti metsanduspoliitika vajab ümbermõtestamist» (13.05.2016) ning neli kuud pärast Müürilehes ilmunud artiklit «Lendorava olukord Eesti metsades on ülikriitiline» (22.01.2016).

Uue iseseisvuse väljakuulutamisest peale on meie riiklik poliitika aasta-aastalt üha neoliberaalsema metsamajandamise poole liikunud, vähendades aina uute seadusemuudatustega kavakindlalt erinevaid metsaraidega seotud piiranguid. Piirangute lõdvendamine kordub umbes 3–4-aastaste perioodide tagant. 2017. aastaks kavandatava seadusemuudatusega tahetakse langetada kuuse raievanust, leevendada lageraielankide suuruspiiranguid ja kergendada metsaomanikul metsa majandamist erinevate kontrollmehhanismide õgvendamisega.

Müürilehe mainumbris toonitas RMK metsamajandamise peaspetsialist Rainer Laigu, et metsast saadav maksutulu on riigi sotsiaalse arengu seisukohast hädavajalik. Samas on oponeerivatel osapooltel intensiivse metsamajandamise vastu hulganisti argumente. Riigikogu Keskkonnakomisjoni sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja, keskkonnaalase kõrgharidusega Rainer Vakra toonitas eravestluses tungivat vajadust raietega metsa aastast juurdekasvu mitte ületada ning lubas tuletada ökosüsteemi mittetundvaile valitsusametnikele meelde, et mädanev puit pole mitte metsa väärtuse allakiskuja, vaid orgaanilise arengu seisukohalt hädavajalik lüli sealses koosluses.

Korruptsioon Auveres

Möödunud aastal tegevust alustanud Auvere elektrijaama korruptsioonihõnguline loomislugu jõudis läinud kevadel ka avalikkuse huviorbiiti, sest pea 640 miljonit eurot maksnud elektrijaam on tekitanud enam kui ühe põletava küsimuse. Juba neli aastat tagasi, 2012. aasta sügisel arutati Riigikogu oponeerivas leeris Juhan Partsile umbusalduse avaldamist seoses Auvere elektrijaama ehitamiskava kinnitamisega.

Toona riigikogu demokraatide ühendusse kuulunud Rainer Vakra ütles avalikult välja, et Juhan Partsi sekkumisel sõlmitud 650 miljoni eurose elektrijaama rajamislepinguga on rikutud nii seadust kui ka karistusseadustikku. Läinud kevadel meenutas Vakra Müürilehega toimunud vestluses, et avaldas juba siis kahtlust jaama tulususe küsimuses ning esindas seisukohta, et ökoloogilistest ja majanduslikest huvidest lähtudes oleks hoopis mõistlikum ehitada palju väikesi soojuselektrijaamu (nt Iru SEJ eeskujul) üle terve Eesti.

Vakra sõnul oleks selline plaan täitnud oma eesmärke nii keskkonnahoidlikel, lokaalmajanduslikel kui ka turvalisuse kaalutlustel (sellega annab Vakra mõista, et idasuunalt lähtuva sõjaohu korral oleks Auvere jaama lihtne rünnata ning nõnda tervele riigile oluline energiaprobleem tekitada). Hoolimata põhjendatusest ei läinud toonane umbusaldusavaldus läbi ning praeguseks paiskavad hiiglasliku uue elektrijaama korstnad juba viimaste Ida-Virumaa põlislaante kohale halli ja lämmatavat põlevkivitossu.

Vakra selgitas eravestluses, et TTÜ teadlaste tehtud arvutused näitavad Auvere jaama optimaalseks veoringiks 70 kilomeetrit. See tähendaks aga parimal juhul paarisada tuhandet tihumeetrit väheväärtuslikku puitu, samal ajal kui Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter on ajakirjanduses rääkinud kuni 3 miljonist tihumeetrist väheväärtuslikust puidust, mis toodaksid Auvere lõõmavates ahjudes kaheldava väärtusega roheenergiat. Alles hiljaaegu kordas Sutter üle ka mitmeid kordi läbi käinud plaani vedada puitu sisse kasvõi välismaalt, näiteks Lätist või Venemaalt. Riigikogus Reformierakonna fraktsiooni esindav endine Eesti Energia nõukogu liige Kalle Palling tuletas kevadel eravestluses Müürilehega muu hulgas meelde EE juhatuse lubadust hakata puitu kasvõi laevadega Soomest sisse tooma ning Ida-Virumaale vedama.

Eesti Energia poolt välja käidud plaani majanduslik ja keskkonnaalane mõistlikkus on aga enam kui küsitav. Esiteks on hakkepuidu põletamisel saadava energia rohelisus tugeva kahtluse all. Septembri lõpus toimunud konverentsil „Puit energiaks 2016” tuuakse ühe punktina välja, et koalitsioonileppes toodud eesmärkide kohaselt toodetakse Eestis 2030 aastal 80% soojusest biomassist. Paraku suurendaks see puidu tarbimist 2,2 miljoni tihumeetri võrra, mis on meie metsa tagavarade tasakaalustatud säilimisele oluliseks põntsuks hoolimata sellest, kas tegemist on vähem- või enamväärtusliku puiduga. Puidu põletamisel atmosfääri paiskuvast süsihappegaasist rääkimata.