Mida Trump kampaania ajal lubas? 12 meeldejäävat lubadust

1. Müür Mehhiko piirile

Üks ikka ja jälle korratud lubadus Trumpi kampaanias oli, et Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko piirile kerkib hiiglalsik müür ja selle eest maksab Mehhiko. Piiritara on tegelikult juba olemas, selle müüriks ehitamine paistab aga väga kallis, kuidas täpselt ta Mehhiko selle kulusid katma paneks on täiesti ebaselge.

2. Hillary Clinton vangi

Trump on lubanud oma vastaskandidaadi kohtu ette tuua. Süüdistus? Ikka seesama – eraserveri kasutamine kirjavahetuseks ajal, mil ta oli välisminister. Teisel presidendikandidaatide debatil teatas Trump, et kui ta oleks president, oleks proua Clinton juba vangis.

3. Keelata moslemite sisseränne ja jälgida USA mošeesid

Trump on teatanud, et kuni "pole selge, mis toimub" ei tohi moslemitel lasta Ameerika Ühendiikidesse siseneda ja kõik riigi mošeed tuleb võtta jälgimise alla. Ta ei ole välistanud ka kõigi USA moslemite andmebaasi loomist. See lähenemine on vastuolus juba põhiseadusega, mis tagav kõigile õiguse vabalt oma religiooni praktiseerida.

Trump rääkis mais New York Times'ile, et moslemite sisenemiskeeld võiks hakata kehtima tema esimese saja valitsuspäeva jooksul, ent ütles paar päeva hiljem Fox Newsile, et see oli vaid soovitus.

4. Piirata pressivabadust

Trump on lubanud, et muudab lihtsamaks temast negatiivseid lugusid kirjutavate ajakirjanike kohtusse kaebamise. Kui tema tähelepanu juhti asjaolule, et pressivabadus on samuti põhiseadusega tagatud, vastas Trump: «Minuga ei ole nad kaitstud, sest ma pole nagu teised inimesed.»

5. Anda USA sõjaväele õigus kinnipeetuid piinata ja tappa terroristide perekonnaliikmed

Trump on lubanud, et toob tagasi kurikuulsa inglise keeles waterboarding'uks nimetatava uputamise matkimise ja teised piinamistehnikad. Lisaks on ta lubanud tappa terroristide perekonnaliikmed. Armeest kostis selle peale vastuseks, et nemad ei hakka tegema midagi, mis on rahvusvahelise õiguse järgi sõjakuritegu. Trump vastas sellele aga: «Nad ei keeldu. Nad ei saa mulle ära öelda.»

6. Rahvusvaheliste lepete saatus, tuumarelvad

Trump on väitnud, et kuna liitlased nagu Jaapan ja Saudi-Araabia ei panusta piisavalt koostöösse USAga, peavad nas kas rohkem maksma hakkama või leppima toetuse kaotamisega. Lisaks on Trump öelnud ka, et poleks üldse paha, kui USA tuge vajavad riigid soetaks endale tuumarelvad. NATOt on ta nimetanud iganenuks ja nõudnud, et ka selle liikmed maksaksid USA kaitse eest rohkem.

7. Töökohad tagasi tuua

Trump on lubanud, et toob tööstusesse hulga töökohti ja selgitas 28. juunil peetud kõnes ka, kuidas ta seda teha kavatseb. «Ma tõmban USA välja Vaikse Ookeani partnerlusleppest, ma ütlen meie Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe partneritele, et kavatsen viivitamatult selle punktide üle läbi rääkima asuda, et saada meie töölistele paremad tingimused,» Ta lubas ka, et kasutab oma võimu kaubandustülide lahendamiseks ja erinevate tariifide kehtestamiseks või kaotamiseks.

8. Karmimad abordiseadused

Trump lubas, et kaotab ära Planned Parenthoodi (suur mittetulundusühing, mis tegeleb pereplaneerimisega) rahastuse, et nad ei saaks aborte läbi viia. Ta on rääkinud ka, et aborti tegevatele naistele tuleks määrata «mingisugune karistus».

9. Tühistada Pariisi kliimalepe

Kõigepealt teatas Trump Twitteris, et kliimamüüt on hiinlaste väljamõeldis USA tööstuse kahjustamiseks, seejärel käis juba välja, et tühistab värske Pariisi kliimaleppe, mille allkirjastas 193 riiki.

10. Kaotada Obamacare

Trump lubas kaotada praeguse tervishoiusüsteemia ja asendada selle millegagi, mis on "nii palju parem". Mis see täpselt olla võiks, ei ole ta seni päriselt paljastanud, kuigi on viidanud, et tervisekindlustust võiks hakata vaatama riiklikult mitte osariikide põhiselt.

11. Vähendada makse

Trumpi välja pakutud maksumuudatused tähendaks, et kõigile jääks kätte veidi rohkem raha. (Rikkam 0,1 protsenti saaks rohkem kui vaesem 60 protsenti). Trumpi plaani teostumisel läheks riigieelarve lähimal kümnendil vähemalt 10 triljoni dollariga miinusesse.

12. Pommitada ISISt ja võtta ära nende nafta

USA on tegelikult juba mõnda aega ISISe kontrolli all olevaid naftavarusid pommitanud. Selleks, et nafta ära võtta, peaks Trump aga Süüriasse maaväed saatma ja veenma Assadi režiimi, et sealne nafta kuulub neile.