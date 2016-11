Allar Jõks: võimuerakond pillub huupi granaate nii partnerite kui avalikkuse pihta

Kaja Kallas: Rõivas teeb õigesti, et tagasi ei astu

Reformierakonna eurosaadik Kaja Kallas ütles, et valitsuspartnerite käitumine on tema jaoks arusaamatu ning tema hinnangul käitub parteijuht Taavi Rõivas õigesti, et peaministrikohalt tagasi ei astu.

Keskerakonna leerid hoiavad kokku: kõige tähtsam on Reformierakond opositsiooni jätta

Keskerakondlased nii Edgar Savisaare kui Jüri Ratase leerist toonitavad, et erakond peab praegu kokku hoidma, et saavutada ühine eesmärk ja jätta Reformierakond opositsiooni.

Helme Rõivase otsusest: oleksin ka ise läinud surema, saapad jalas

Riigikogus opositsioonilise Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles, et mõistab Reformierakonna juhi, peaminister Taavi Rõivase otsust lasta ennast riigikogul homme umbusaldada ja oleks ka ise samamoodi käitunud.

Neivelt valitsuskriisist: ega peaminister ettevõtjate firmasid juhi

Endine pankur ja Pocopay omanik ning tegevjuht Indrek Neivelt ütles võimalikku uut vasakpoolset valitsust kommenteerides, et muutused on olulised, kuid peaminister ei juhi ettevõtjate firmasid ja nende elu jätkub endistviisi.

Tallinna abilinnapea: Keskerakond oli Edgari pantvang

Keskerakonna vastne esimees Jüri Ratas olevat eile kohtunud Tallinna abilinnapeadega, kuid mingeid muudatusi polevat Tallinna juhtimises lähiajal oodata.

Mihhail Lotman: ajame Eesti asja. Koos Ühtse Venemaaga (?)

Jedinaja Rossija (Ühtne Venemaa – toim) parteiks nimetatud Venemaa võimukonstruktsiooni Eesti partneril vahetus esimees. Olgu igaks juhuks siinkohal märgitud, et Jedinaja Rossija puhul ei ole tegemist lääne mõistes erakonnaga, vaid sellise moodustisega, nagu oli SED (Sotsialistlik Ühtsuspartei Saksa DVs); see analoogia pole juhuslik: Putin, kelle romantiline KGB nooruspõlv seal möödus, on sealt võtnud šnitti nii mõneski valdkonnas, kirjutab semiootik Mihhail Lotman (IRL) oma blogis.

Simson: Rõivase otsuse taga on Reformierakonna šokk

Uue valitsuse moodustamiseks konsultatsioone pidava Keskerakonna aseesimehe Kadri Simsoni hinnangul on Reformierakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase otsuse taga lasta ennast riigikogul umbusaldada Reformierakonna šokk.

Peaminister Taavi Rõivas teatas, et tema ise tagasi ei astu

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas teatas täna pärast erakonna juhatuse koosolekut, et ta hääletult ei alistu ning täna peaministri kohalt tagasi ei astu.

Ülevaade: võimuvangerduste eestvedaja on olnud Reformierakond

Keskerakond hakkab uut valitsust moodustama

Keskerakond on järgmise valitsuse üks moodustajatest – seda võib praegu juba kindlalt väita. Kas võidujooksu uue valitsuse moodustamisele võidavad Reformierakond või IRL ja sotsiaaldemokraadid üheskoos, selgub juba lähipäevadel.

Kes riigikogust uue vasakpoolse valitsuse korral lahkuksid?

Kui praegune stsenaarium käiku läheb ja valitsuskoalitsiooni moodustavad Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Keskerakond, siis peab riigikogu Reformierakonna fraktsioonist lahkuma seitse liiget.

Juhtkiri: novembrirevolutsioon vabariigi valitsuses

Ühes nõukogude anekdoodis võrreldi Brežnevi valitsusaega kinoga: kõik ootavad seansi lõppu. Kui Taavi Rõivas 2014. aasta märtsis peaministriks sai, siis oli ta eelkõige noorema põlvkonna hulgas populaarne, kuid paljud nägid temas eelkõige vahevalitsuse juhti, nagu oli 1994–1995, näiteks Andres Tarand.

Jürgen Ligi valitsuse kukkumisest: hooramist on siin olnud juba pikemat aega

Reformierakonna aseesimees, välisminister Jürgen Ligi ütles valitsuse kukkumist kommenteerides, et märke koalitsioonipartnerite hooramisest on olnud näha juba pikemat aega.

Rõivas võimalikust tagasiastumisest: vaatame üks päev korraga

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas ütles Postimehele, et kui SDE ja IRL on valitsuse hoidmiseks valmis, on kõik võimalik, kuid kas nad selleks valmis on, pole praegu teada.

Fotod: EKRE korraldas Rõivase umbusaldamise toetuseks piketi

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) korraldas täna pärastlõunal riigikogu ees piketi, et toetada peaminister Taavi Rõivase umbusaldamist.