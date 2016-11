PÄEVAINTERVJUU Murrang Eesti poliitikas - kes väljub võitjana ja keda sunnitakse taanduma?

Marko Mihkelson selgitas, et usaldust on valitsuskoalitsioonis jäänud vähemaks pika aja jooksul.

Ka Arto Aas tõdes, et see ei ole kindlasti ootamatu. «Seda on juba mitu nädalat ettevalmistatud,» lausus ta. Aas tõi välja, et kui varem IRL ja sotsiaaldemokraadid ei suutnud kokku leppida Juhan Partsi minekus Euroopa kontrollikotta, siis ühtäkki see otsus ikkagi sündis.

«On kurb, kuidas see praegu toimub. Me oleme valmis minema ka sirge seljaga opositsiooni,» rääkis Aas ja jätkas, et neil on siiski tõsine mure nende reformide pärast, mis on pooleli. «Eriti mulle südamelähedase riigireformi osas,» lausus Aas.

Aas märkis, et reformierakondlased valitsuse lõhkumises süüdi ei ole ja nemad selle eest vastutust ei võta. Taavi Rõivas läheb homme riigikogu ette ja vaatab Aasa sõnul parlamendisaadikutele silma, kui nad hakkavad moodustama vasakpoolset valitsust.

Mihkelson rõhutas, et nemad töötavad uues valitsuses selle nimel, et IRLi maailmavaatele lähedased seisukohad ei muutu. Uues valitsuses lubab IRL keskenduda ka majanduse elavdamisele.

«Täna on Eesti poliitikas väga oluline muutus toimuma» lausus ta. Mihklelsoni arvates vajab Eesti oluliselt suuremaid majandusreforme.