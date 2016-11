PÄEVAINTERVJUU Aas Mihkelsonile: Reformierakonnale tehakse kambakas, aga suuri ideid teil pole

Marko Mihkelson selgitas, et usaldust on valitsuskoalitsioonis jäänud vähemaks pika aja jooksul.

Ka Arto Aas tõdes, et see ei ole kindlasti ootamatu. «Seda on juba mitu nädalat ette valmistatud,» lausus ta. Aas tõi välja, et kui varem IRL ja sotsiaaldemokraadid ei suutnud kokku leppida Juhan Partsi minekus Euroopa Kontrollikotta, siis ühtäkki see otsus ikkagi sündis.

«On kurb, kuidas see praegu toimub. Me oleme valmis minema ka sirge seljaga opositsiooni,» rääkis Aas ja jätkas, et neil on siiski tõsine mure nende reformide pärast, mis on pooleli. Eriti talle südamelähedase riigireformi osas.

«Kus on need suured ideed? Me ei kuulnud neid valitsuses ega kuule ka täna. Neid ideid on üks: teha valitsus Reformierakonna vastu.»

Aas märkis, et reformierakondlased valitsuse lõhkumises süüdi ei ole ja nemad selle eest vastutust ei võta. Taavi Rõivas läheb homme riigikogu ette ja vaatab Aasa sõnul parlamendisaadikutele silma, kui nad hakkavad moodustama vasakpoolset valitsust.

Mihkelson rõhutas, et nemad töötavad uues valitsuses selle nimel, et IRLi maailmavaatele lähedased seisukohad ka uues koalitsioonilepingus oleksid. Uues valitsuses lubab IRL keskenduda majanduse elavdamisele.

«Täna on Eesti poliitikas väga oluline muutus toimumas,» lausus ta. Mihkelsoni arvates vajab Eesti oluliselt suuremaid majandusreforme.

Reformierakonnal Keskerakonnaga mingeid läbirääkimisi Aasa sõnul ei käi ega pole tema sõnul ka enne käinud.

Isamaa ja Res Publica Liit pole kunagi toetanud astmelist tulumaksu, märkis Mihkelson. IRL toetab tema sõnul jätkuvalt proportsionaalset tulumaksu.

Aas tõdes, et ega elu läheb edasi ja nad oskavad kaitsta oma seisukohti ka opositsioonis. «Me kavatseme võidelda vasakpoolse valitsuse vastu. Me ei näe, mis on need kandvad ideed,» ütles ta ja lisas, et tema ei näe, kuidas IRLil õnnestub oma parempoolset maailmavaadet kaitsta paremini vasakpoolses valitsuses kui parempoolses valitsuses.

Umbusaldusavalduse tekst on Aasa hinnangul täiesti ebaloogiline ning kummaline on seegi, et kui valitsusele heidetakse ette otsustamatust, siis samal ajal heidetakse talle ette liiga jõulisi reforme riigireformis.

Mihkelson teatas, et reformierakondlaste sõnavõtud näitavad kibestumust. «Täiesti uskumatu on lugeda välisministrilt sellist väljaütlemist. Eesti esidiplomaadilt ei ootaks sellist väljaütlemist.»

Mihkelson märkis, et tema teada on riigikogu kuuest fraktsioonist viis valmis homme peaministrit umbusaldama.