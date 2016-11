Päeva karikatuur: väikse Taavi kõikuv tool

Erkki Bahovski: nähtamatu revolutsioon?

Kui neid ridu loete, teate ilmselt, kes on järgmine Ameerika president. Võibolla isegi seda, kes on Eesti uus peaminister. Kriisidel on kombeks areneda kiiresti ja olla ennustamatud – kui aasta tagasi oleks keegi väitnud, et on reaalne väljavaade näha Donald Trumpi USA presidendi ja Jüri Ratast Eesti peaministrina, oleks ilmselt kohale kutsutud valgetes kitlites mehikesed.