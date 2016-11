Propastop: miks Eesti ettevõtted teenindavad propagandakanaleid?

Propastopi käest on viimasel ajal hakatud uurima, et miks Eesti riik välismaalt rahastatud propagandakanaleid lihtsalt kinni ei pane. Hiljuti on sulgemise järgi õhanud nii rahvuslased kui ka Vadim Štepa Delfs avaldatud arvamusartiklis, kirjutab kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.