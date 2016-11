Postimees 1994. aastal: laulja Pearu Paulus nõuab ETA-lt moraalse kahju hüvitamiseks 100 000 krooni

Käesoleva aasta kevadel, 9. aprillil, said ETA tellijad arvutiside kaudu avalduse seoses ansambli Nirvana solisti Kurt Cobaini enesetapuga. Teksti viimased kaks lõiku kõlavad nii:

«ETA töötajate arvates on popmuusikamaailm kaotanud ühe oma vähestest silmapaistvatest ja intelligentsetest isiksustest.

ETA hinnangul oleks popmuusika tasemele tunduvalt kasulikumad olnud Haddaway, DJ BOBO, Pearu Pauluse, Axl Rose'i, Heldur Jõgioja, Bryan Adamsi jne. enesetapud.»

Pearu Paulus leiab hagis, et nimetatud tekst teotab tema au: «Kui ETA esindajad leiavad, et Kurt Cobaini kui muusiku tase oli palju kõrgem kui minu oma, on see nende siseveendumuse küsimus, kuid on alandav minu muusikalise stiili mittemeeldimise korral kasutada hinnangu andmiseks avalduses kasutatud vormi,» kirjutab Paulus hagis.

Nentides, et ETA pole vabandanud, nõuab Paulus moraalse kahju hüvitamiseks ETA-lt 100 000 krooni ja vabanduse esitamist.

Nüüdseks on selgunud, et kohtusse kaevatud teksti saatsid arvutivõrku ETA-le vahetevahel kaastööd teinud kaks 17-aastast koolipoissi Marek Kallin ja Rain Tolk.

10.11.1994