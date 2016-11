Postimees 1998. aastal: homopaarid elavad varjatud, kuid tavalist pereelu

Ain läheb hommikul tööle. Andres hoolitseb pärast hommikusööki oma paarikümne toalille eest. «Mul on kaheksat liiki aaloesid ja sõnajalgu,» tutvustab ta rohelist toanurka.

Päeval kolab ta niisama linna peal ja semmib tuttavatega. Õhtul teeb süüa ja seab end siis teleka ette, kust eriti meeldib vaadata poliitikasaateid.

«Võibolla lähen ka ise kunagi poliitikasse. Siis on näha, kui tolerantsed inimesed meie suhtes tegelikult on,» ütleb ta.

Seni on Eesti homoseksuaalsed avaliku elu tegelased kiivalt oma seksuaaleelistust varjanud. Kuid gayd teavad üsnagi hästi, kes neist riigikogus või ministeeriumis mõnel asekantsleri kohal istub.

Andrese sõber Toomas (29) ütleb, et tal on mitme poliitikuga intiimsuhteid olnud. Mõni neist ei otsi endale partnerit ise, vaid on selleks palganud varustaja, kes näiteks ministeeriumis heal palgal töötab ja kelle peamiseks tööks on bossile mehi hankida. «Peaks ka varustajaks hakkama,» ütleb selle peale Andres.

Varem käis Ainil-Andresel tihti sõpru külas – korter muutus lausa läbikäiguhooviks. Hommikul olid mehed diivanil, nagu silgud reas – öisest hullamisest kurnatud. Aini sõnul oli selline elu väsitav. Nüüd elavad mehed märksa rahulikumalt.

8.11.1998