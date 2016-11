PÄEVAINTERVJUU Ratas Keskerakonna korruptsioonist: tunnistan vigu ja vabandan

«Keskerakonna eesmärkide elluviimise vahendiks on tänases Eesti süsteemis ainult kuulumine vabariigi valitsusse,» oli Ratas konkreetne, «pole mingi saladus, et tänases koalitsioonis on palju erimeelsusi ja me oleme valmis vastutust kandma tugevamalt ja aktiivsemalt kui seni.»

«Koalitsioon mõraneb ikka seest. Ega opositsioon koalitsiooni laiali ei saada ega löö.»

Erakonna «väljumise all paisu tagant» pidas Ratas kongressi kõnes enda sõnul silmas seisakust ja dogmadest lahti saamist.

Võimalike valitsuskoalitsiooni kombinatsioonidena tõi Ratas välja kas praeguse jätkumise, Keskerakonna, IRLi ja sotside koalitsiooni või Keskerakonna ja Reformierakonna valitsemist kahepeale.

Keskerakonna kahtlasi rahalisi tehinguid ja kriminaalkaristust Ratas ebamugavaks teemaks ei pidanud ning rõhutas, et just praegu on aeg hämaratest asjadest rääkida.

«Täna on minu kohustus nendel teemadel rääkida, mitte vastustest kõrvale hiilida. See, et meil on olnud valesid käike ja otsuseid vastab tõele. Loomulikult tuleb vigadest õppida. Ma väga loodan, et tänane juhatus õpib tõsiselt nendest vigadest, mis on tehtud. Kongressil tegime konkreetsemaks ka põhikirja, üks inimene ei saa enam finantsasju ise otsustada.»

«Ma tunnistan vigu ja vabandan. Aga me läheme edasi,» lisas Ratas.

Mis saab Tallinna TV-st?

Tallinna TV sisu ja jätkumise küsimust ei otsusta tema sõnul erakonna esimees, vaid linnavolikogu. «Küll aga on minu selge sõnum, et kui Tallinna linn soovib anda infot, siis ei saa see olla ühe erakonna poole kaldu või teenida ainult ühe erakonna huve.»

«Kui üldse tahetakse Tallinna TV-d hoida, peab selle eesmärk olema linnas toimuva info edasiandmine,» täpsustas Ratas.

«Ma ei ole Tallinna TV-d küll palju vaadanud, aga Tallinna linna raha kasutamine erakonna valimiskampaaniaks või pärast seda, ei ole minu jaoks kindlasti vastuvõetav.»

Samas tõdes Ratas, et tema kuulub kindlasti nende inimeste hulka, kes Tallinna TV poliitikasaadetes kõige rohkem «vett ja vilet on saanud.»

Suhted Savisaarega

Ratas tunnistas, et on pärast kongressi korduvalt Edgar Savisaarele helistanud, ent viimane pole kõnesid vastu võtnud.

«Olen püüdnud kontakti saada, ju ta pole mingil põhjusel sel hetkel saanud vastata,» arvas Ratas, ent usub, et lähiajal see kontakt saadakse.

Sõbralikku õlalepatsutust Ratas Savisaarelt ei oota, ent avaldas lootust, et üheskoos võiks arutada erakonna ja ühiskonna asju. Auesimeheks hakkamine sõltub endiselt Savisaare enda soovist ning hierarhiliselt võimupositsioonilt Ratas suhtlemist ei soovi.

Kas uus erakond ja nimekirjad tulevad?

Peeter Enits, kes veel hiljuti ähvardas teatud osaga Keskerakonnast uue partei loomisega, on Ratase sõnul oma mõtte maha pannud.

«Me vestlesime hommikul riigikogus Peeter Ernitsaga, sellist muljet mulle küll enam ei jäänud.»

Ratase sõnul on jutud uue erakonna loomisest ja Keskerakonna liikmetel põhinevate eraldi nimekirjadega kandideerimisest jäämas minevikku.

Vene valijate hääli kaotada ei kardeta, kuna suhtumine nii uude juhti kui ka juhatusse olevat venekeelse valijaskonna seas hea.