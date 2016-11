Kerstin Meresma: miks ma ei või otsustada surra?

Veel üks hetk, üks päev, üks kallistus – sooviks midagigi veel. Teda polnud kunagi liiga palju ja koos veedetud aastad näivad hetkena, mis jääb alati liiga lühikeseks. Kurbadel hetkedel oskas ta mind lohutada, rõõm muutus temaga jagades alati suuremaks. Elu ilma temata – seda ei osanud ma ettegi kujutada.

Otsus lõpetada tema piinad. Ainus lohutav asjaolu selle otsuse juures oli, et lõpuks saabub kergendus valule, mida on pidanud taluma väike olend, kes seda mitte millegagi ära polnud teeninud. Kui oleksin mõelnud enda peale ja isekale soovile teda mitte oma elust kaotada, piinleks ta tänaseni. Enne otsust lasta tal lahkuda olime perega ära kasutanud iga vähegi mõeldava võimaluse teda ravida. Anda talle natukenegi aega – veel mõni hetk, mõni päev. Miski ei aidanud, see oli reaalsus, millega pidime leppima. Surm oli saabumas ja meie otsustada jäi, kas muudame selle talle kergemaks või laseme tal vaevaliselt hääbuda.

See, et ta polnud inimene, ei muutnud teda kuidagi vähemaks isiksuseks või teisejärguliseks. Prioriteet oli tema ja parim võimalik lahendus talle, mitte meile. Seetõttu lahkus ta süsti abiga, teda saatmas pereliige. Teades, et surijat pole võimalik päästa ja küsimus seisneb vaid piinades veedetud ajas, ei saa ma aru, miks on meil võimalus kergendust pakkuda ühele, kuid mitte teisele pereliikmele, kes seda veel ise ka soovib. Et eutanaasiaotsuse taga poleks sotsiaalset survet, hetketuju või lihtsalt teadmatust, millised on haige ravivõimalused ja kas tegu on teadliku otsusega – need on nõndanimetatud halastussurma vaidluskohad.

Tean, et samasuguses olukorras tahaksin ma samasugust lõppu. See oleks parem mulle ja samuti mu lähedastele. Neil oleks võimalik minuga hüvasti jätta ja nende viimane mälestus minust poleks pilt, kuidas ma juba elusast peast kõdunema hakkan. See oleks väärikas ja inimväärne lahkumine. Kas surijal pole selleks õigust? Kas ta peab ootama hetke, mil tänapäeva meditsiin pole suuteline teda enam kunstlikult elus hoidma?

Tundub, et seni pole avalik debattki keskendunud mitte patsiendi heaolule, vaid toonud esile teise poole ehk meditsiinitöötajate suutmatuse pakkuda patsiendile seda, mida ta võib vajada. Jutt ei keerle selle ümber, et mida me peaksime tegema, et eutanaasia oleks valikuvõimalus neile, kellele see oleks kahjuks ainus leevendus. Selle asemel tuuakse esile vaid ettekäändeid ja muresid, millega ei viitsita seadusemuudatuse korral tegeleda. Kus on inimlikkus?