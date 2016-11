Volkswageni kõrvetus

Aga kas ikka oli? Täpselt nädal varem teatas samasse kontserni kuuluv Audi, et loobub Le Mansi tüüpi kestvusvõidusõitudest vormel-E kasuks.

Nende otsuste tagamaadelt kumab dieselgate’i kahjutuli. Aasta tagasi hinnati skandaali kulude lappimiseks minevat summat ligikaudu 20 miljardile eurole ja ega praegugi ole suurt midagi selgemaks saanud. Juba aasta eest kirjutas mu kolleeg, et kui Volkswagen peab tegema suuri kärpeid, võib see võtta Ott Tänakult sõitjakoha Fordi esindusmeeskonnas. Nii lihtne see ongi, kuidas dieselgate meid mõjutab. Oleks karjuv ebaõiglus, kui kõrvetada saaks Tänaku võimalused.