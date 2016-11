Arvamuslood eutanaasiast: kas halastussurm tuleks seadustada?

Kaspar Näf: surmaabi eeldab tugevat kodanikuühiskonda (7. märts 2010)

«Kui Eestis soovitakse surmaabi võimalust kehtestada, vajab see nagu 40 kirja puhul tugevate inimeste ringi, kes asutaksid mitteriikliku kodanikuühenduse. Aga enne peaks aset leidma väga lai ühiskondlik diskussioon, kus oma arvamust saaksid avaldada nii surmatahtjad, nende lähedased kui ka kõik sellega seotud valdkondade esindajad.»

Daniele Monticelli: kellele kuulub inimese elu? (18. september 2010)

Eutanaasiasse, nagu mõndagi teise küsimusse, suhtutakse Eestis pragmaatilisemalt kui mitmes teises riigis, lähtumata põhjapanevatest moraalsetest õpetustest, mis määravad arvamusi ja käitumismalle a priori. Isiklikult arvan, et selline lähenemine pole nimetatud küsimuses sugugi vale.

Rait Maruste: õigus elada ja väärikalt surra (6. detsember 2010)

«Väärtuselise lähenemise korral peetakse esmaseks inimese enda otsust oma elutee lõpetada. Lõpetada vaevad ja lahkuda väärikalt, valude ja kannatusteta lähedaste ringis. Selline lahkumine eeldaks professionaalset meditsiinilist abi. Kui seda ei aktsepteerita ja inimest hoitakse sunniviisil elus, siis võib see elu olla alandav, kannatusterohke ja inimväärikust riivav. Kas meil on õigus sundida inimest tema tahte vastaselt sellist elu elama?»

Andrei Hvostov: mina, Peeter Kreitzbergi kadestaja (29. aprill 2013)

«Eestis on aeg legaliseerida eutanaasia ning seda moel, kus arstide eetikakomisjoni ja järeltulijate asemel hakkavad halastussurmaakti läbi viima elukaaslased ja sõbrad.»

Ants Nõmper: ühiskonnas ei tohi olla tabuteemasid (30. aprill 2013)

«Ma ei ole teadlik ühestki demokraatilkust riigist, mis annaks õiguse inimese elu ja surma üle otsustamise mõnele kommuunile või eetikakomiteele või isegi lähedastele. Riik peab kehtestama selge regulatsiooni elu ja surma küsimuses ning üheks lahenduseks, mitte tingimata kõige õigemaks, on ka praegune regulatsioon, mis tunnistab teise isiku tapmise kuriteoks.»

Andres Soosaar: ihalus eutanaasia järele (30. aprill 2013)

«Meditsiinieetikas on aktiivse eutanaasia ja enesetapule kaasaaitamise lubatavus olnud viimaste aastakümnete üks enam diskuteeritud valdkondi ning vaid üksikutes riikides (näiteks Holland, Belgia, Luksemburg, Šveits) on see resulteerinud ühe või teise praktika legaliseerimisega. Paljudes riikides ollakse selliste praktikate lubamise suhtes kahtleval või eitaval seisukohal.»

Indrek Oro: Hvostovi idee on kui relvade vabamüüki paiskamine (1. mai 2013)

«Äratundmiseni, et Eesti ühiskond ei ole valmis halastussurma legaliseerimiseks sarnaselt Belgia või Hollandiga, jõuan ikka ja jälle, kui sõidan autoga Tallinna ja Tartu vahet. Või kui juhtun mõne tundlikuma teemakäsitluse netikommentaare lugema. Teisisõnu – kui satun oma ühiskonnakaaslaste ellusuhtumise ilmingutest tihedalt täidetud ruumi.»

Eiki Nestor: hetkel on eutanaasia lubamine ebainimlik (7. mai 2013)

«Olukorras, kus eutanaasia seadustamisest võib saada hoopis arstide või lähedaste süüdistamine inimese mõrvas ehk pole arsti ja patsiendi suhteid tavaolukorras reguleerivat seadust, on halastussurma seadustamine ebainimlik.»

Tsahkna: eutanaasiaga sotsiaalhoolekande probleeme lahendamine on jõhkralt vale (7. mai 2013)

«Kõige vääram ja abivajajate suhtes väga jõhker oleks see, kui me sotsiaalhoolekande lahendamata probleemide asemel hakkaksime tegelema eutanaasia lubamise või mittelubamisega. Tegu oleks sisuliselt teemalt tähelepanu kõrvalejuhtimisega, mille tulemusel kannatavad eelkõige abi vajavad inimesed.»

Imre Mürk: eutanaasia seadustamine pole lahendus, vaid pea liiva alla peitmine (7. mai 2013)

«Poliitiliseks sihiks peaks kõigepealt siiski olema - toetada kõikvõimalikke lahendusi, mis looks eeldusi väärikalt suremiseks ja maandaks ühiskonna hirmutunnet vääritu ja üksildase suremise ees. Esimeseks võimaluseks on otsida lahendusi perekonda rohkem esiletõstva ja väärtustava poliitika tegemiseks. Alles seejärel kui kõik pingutused on tehtud ja miski muu ei aita, saaks ehk kaaluda eutanaasia seadustamise teed.»

Aleksander Laane: enne eutanaasia seadustamist tuleb välja töötada elu testament (8. mai 2013)

«Enne eutanaasia seadustamisega tegelema asumist tuleb kiiresti välja töötada ja veel kiiremini reaalselt rakendada terminaalstaadiumis patsientide ravi juhised ja elu testament. Esimene neist tähendab, et kui mingit lootust asjade seisu paranemisele enam pole, saab inimene olla ilma raskete vaevade ja valudeta soovikohases ümbruses, lähedaste seltsis.

Elu testamendis määrab patsient täie teadvuse ja asjaoludest arusaamise juures olles ära, kas ja millal loobutakse aktiivsest ravist, kui ta ise seda otsust kuuldavaks teha ei saa.»

Miina Piir: väsinud elamast (20. mai 2013)

«Mida teha, kui surm ei võta ja elada enam ei taha, siiralt ei taha? Säärast probleemi ei teki kunagi dementsel inimesel, vaid ikka neil, kel mõistus selge, jalad-käedki liiguvad, aga inimene tunneb, et ei ole enam millekski võimeline ega kellelegi vajalik. Needki inimesed soovivad elust lahkuda väärikalt.»

