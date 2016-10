«Tõsi on see, et aktsiise tõstetakse meil sellises tempos nagu neid tõstetakse – tänavu tõsteti juba 10 protsenti bensiinile, 14 diislile, järgmine ja ülejärgmine aasta on veel mõlemale kümneprotsendiline tõus,» sõnas Postimehe stuudios riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson.

«Tõstetakse selle jaoks, et mõnda teist Euroopas levinud maksu Eestis ei koguta, kuskil tuleb piir ette,» jätkas ta, «ei saa lõputult tõsta aktsiise, kui naabrid ei tõsta.» Kõige drastilisem vähe Lätiga tekib tema sõnul diislikütuse hinnas.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer aga tõdes, et piirikaubandus on Euroopas igati normaalne nähtus.

«Meil on ühtne majandusruum ja see, et kuskil käiakse teiselt poolt midagi ostmas, ei ole kuidagi kriminaalne ja seda ei peaks alavääristama,» lisas Holsmer.

«Alkoholi- ja tubakaaktsiiside tõstmise peamine eesmärk on ju see, et nende tarbimine väheneks ja läbi hinna on seda kõige efektiivsem teha.»

Valitsuse eesmärk on Holsmeri sõnul tõõjõumaksude langetamise arvelt liigutada maksustamist rohkem saastavale ja kahjulikule tarbimisele.

Simson seevastu leiab, et maksude laekumine tulevikus ei vähene mitte vaid piiriülese kaubanduse tõttu, vaid ka saamata jääva käibemaksu tõttu, kui suurem osa Lõuna-Eesti tarbimisest peaks suunduma Lätti.

Vaata videost, mida arvasid Simson ja Holsmer ka peaministri suunal leviva kriitika kohta, mis puudutab valitsuserakonna tegevusetust ja võimetust probleeme lahendada.