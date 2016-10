Hoolimata kõrgemast aktsiisimäärast ning jaehindadest on viina ostuvõime Eestis viimasel kümnel aastal püsinud pidevalt kõrgem kui teistes Balti riikides. 2016. aasta esimese poolaasta netokuupalga kasvu andmete põhjal eeldada, et viina ostuvõimes drastilist langust eeldatavasti ei toimu, kirjutab Statistikaameti peaanalüütik Märt Leesment ameti blogipostituses.

Tarmo Noop: piirikaubandusel ei tohi lasta kasvada!

Kui me laseme piirikaubandusel praegu plahvatuslikult kasvada, on see kõva maksahaak kogu Eesti majandusele, kirjutab A. Le Coqi juhatuse esimees Tarmo Noop, kirjeldades, kuidas piiril edenevad peale alkoholipoodidele ka teisi kaupu müüvad poed.