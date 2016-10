Tarmo Pikner: mis on ühist isejuhtival autol ja pensionäril?

Kõigepealt vaatame, mis pole pensionäril ja isejuhtival autol ühine. See, et esimene kuulub eelmise sajandi nähtuste hulka ja teine pärineb järgmisest sajandist. Siitsamast saamegi tuletada selle, mis neil on ühist – nimelt, tegeleb meie võimuladvik mõlema teemaga ja seda mainitud kahe sajandi vahelisel sajandil ehk praegusel ajal.

Mis imeloom see pensionär küll kunagi oli?

Tuletan meelde mõne nädala taguse telepildi, kus terve telestuudio täis publikut arutasid tõsimeeli – kas pikendada pensioni iga 70 eluaastani aastaks 2040 ja kui palju on ikkagi maksumaksjaid näiteks aastal 2060! Tõsise näoga seletas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, et kui täna on keskmine pension 396 euri, siis aastal 2040 on see 280 euri.

Ehk siis loogika oli selline – veerand sajandi pärast tammub meie maailmakuulus küberühiskond samal paigal kus täna, et arvutame palkasid ja riigi eelarve ridasid tänaste tingimuste ja tänase taustsüsteemide kohaselt. Lisaks kõigele kummitab meid üleilmne häda, et rahvastik vananeb ja üleüldse elavad inimesed liiga kaua.

Kuna suur hulk inimestest arvas seepeale, et nad surevad hoopiski enne 70. eluaastat ära, tuli läinud nädalal Tsahkna rahva soovile vastu ja lubas aastal 2057 veel elus olevad inimesed pensionile 68-aastase ja nelja kuu vanuselt. Igaks juhuks meenutan, et praegu on aasta 2016.

No tulge taevas ja põrgu üheskoos appi – kus on arusaamine elust ja arengust? Aastaks 2057 on isegi sõnaraamatud kadunud, kus on kirjas, mis imeloom on kunagi olnud pensionär ja mis tähendus oli kunagi pensionieal ja pensionisammastel. Ja kust pagana pärapõrgust pärinevad andmed, kuidas ja kui palju tehakse tittesid aastal 2037, kui hakkavad sündima need, kes peaksid ülal pidama sajandi teise poole pensionäre?

Titemajandusest elukogenute toetusprogrammideni

Niisiis, homsete pensionäride ülalpidajaiks on tänased tited ja on tõdetud, et neid peaks rohkem sündima. Kusjuures tegelikult – küsitluste järgi soovivad meie pered endile keskmiselt 2,4 last, sealjuures 2,1 oleks elu jätkumiseks piisav. Tõsi, on olnud kuulda, et liiga paljud inimesed lahkuvad Eestist. Ja et eesti rahvas laiali ei jookseks või üldse välja ei sureks, räägitakse vajalikest programmidest, et noored ülikoolilõpetajad ja haritlased riigist ei lahkuks.

Ometi, kaldun arvama vastupidi: noori ei pea mitte sunnismaisusega ähvardades kodus kinni hoidma. Selleks nad noored ongi, et leiavad ise endile sobivaimad paigad, kus vajalikke kogemusi omandada. Ja kes ütles, et väljarändajad ei tule tagasi? Seda muidugi eeldusel, kui lähteriigis on loodud vastuvõetavad tingimused.

Pole saladus, et kultuuri- ja looduskeskkond on meil juba praegu parem, kui enamikus paikades. Jääb siis üle keskenduda sotsiaalsele keskkonnale ja selle kaasajastamisele. Ja isegi kui väljarändajaist pooled tulevad tagasi ja tulevad kahekesi, on rahvastikubilanss ikkagi tasakaalus. Nii et titemajanduse kaela ei saa veeretada elukeskkonna parandamise tegematajätmisi.

Märkamata on jäänud, et meil tuleks hoopiski luua toetusprogramme elukogenud 50–70- aastastele inimestele, kes rassiksid hea meelega igapäevatööl, mida pakutakse vaid kena väljanägemisega värskelt koolipingist tõusnud särasilmadele. Praegu aga, kui keegi 50–70- aastane julgeb astuda, oma CV näpus, mõnda pealinna säravate klaasseintega kõrghoonesse, siis suure tõenäosusega öeldakse viisaka tervituse asemel: te olete eksinud vanadekodu uksega.

Niisiis, selle asemel, et tegeleda järgmise sajandi riigireformiga, stiilis «Marsil peab asuma 5000 elanikku ja asteroidist Ceres saagu Kuu osavald», võiksid riigiisad lahendada probleeme, mis täna tõeliselt pakitsevad, tegelikult juba eile pakitsesid.

Ahjaa, pidingi unustama – algul vihjasin peagi meie tänavatel vuravatele isejuhtivatele autodele. Aga pigem räägime neist järgmisel sajandil (kuigi aastal 2030 pidid 90 protsenti meie autodest olema isejuhtivad). Aga sel sajandil oleks aeg isejuhtivast riigikorraldusest üle minna juhitud riigikorraldusele.

PS Siinkohal pakun välja rahvastiku väljasuremise indikaatoriks ühe tänapäevase näitaja: väikerahvas on määratud väljasuremisele, kui telesaadete jututubadesse ei jagu enam staarinimesi ja saatejuhid hakkavad ise ringiratast käima üksteise saadetes jutustamas.

Tarmo Pikner on töötanud 18 aastat Saare maavalitsuses arendusjuhi ja välissuhete juhina ning samuti ELi programmisekretariaadis. Ta on endine Lümanda vallavanem ja kuulunud rahvusvaheliste organisatsioonide Eurohouse, B7 ja CPMRi juhatusse. Pikneri sulest on ilmunud raamat «Eesti orhideed».