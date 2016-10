PÄEVAINTERVJUU Pentus-Rosimannus Autorollo saaga lõpust: loodan, et nõiajaht on läbi

Olete öelnud, et nõiajaht on lõppenud. Kas protsessi nimetamine nõiajahiks tähendab, et tegemist oli kellegi pahatahtliku rünnakuga teie suunal?

Nõiajaht selles mõttes, et kui see neli aastat tagasi algas, siis mina ju teadsin algusest peale, kuidas asjad on olnud. Selgitasin, et minu roll minu isa ettevõttes on olematu. See, kuidas hästi intensiivselt üritati avaliku kampaaniaga minu vastaste poolt kohut mõjutada, on kangesti nõiajahi mõõtmetega.

Miks see teie hinnangul nii suured mõõtmed võttis?

Mina ei oska seda täpselt öelda. Üks kogenud meediategelane ütles, et seda ei tohiks üldse kuidagi isiklikult võtta. See lihtsalt on nii, et meedias poliitikute pihta tulistatav turmtuli kogub klikke ja nii oleks pidanud seda ka mina võtma.

Õnnestus teil seda nelja aasta vältel mitte isiklikult võtta?

Kuna ma teadsin, et seisan õige asja eest, siis see andis tugevust juurde. Aga võlts oleks öelda, et see ei olnud inimlikult keeruline periood. Kuigi see ilmselt pole minu vastaste soov, siis olen nende nelja aasta järel sisemiselt palju tugevam.

Pankrotihaldur Martin Krupp pole veel otsustanud, kas kaebab otsuse edasi. Olete valmis selleks?

See lugu on korra juba Riigikohtus käinud ja tänaseks on kõik kolm kohtuastet öelnud, et minu käest minu isa majandustegevuse võlgade nõudmine on alusetu. Eks kiusu võib ju jäädagi ajama. Kui keegi tahab oma elu sisustada kiusu jätkamisega, siis see võimalus on kindlasti olemas. Eks vaatame, ise loodan, et kohtu seisukohtade järel võiks kõik olla selge ja nõiajaht läbi.

Mis siis ikkagi valesti läks, mis lõpuks Autorollo pankrotiasja kohtusse viis?

Minu jaoks on olnud tähtis mu isa. See, mis on toimunud tema firmas, on mulle olnud võõras ja kauge. Ma ei ole ettevõtlusega tegelenud, aga olen tahtnud isale raskel ajal toeks olla. Tõenäoliselt selles olukorras kõik lapsed käituksid samamoodi.

Üks, mida ma täna teeksin teistmoodi on see, et oleksin algusest peale pidanud ise rohkem selgitama. Kuid advokaadid rõhutavad, et see on kohtu suhtes solvav, kui asja hakatakse ajama meedia vahendusel. Aga poliitikuna eeldati minult, et ma algusest peale rohkem tausta avaksin ja seda oleks ma saanud teha teistmoodi.

Kogu juhtum maksis teile ka välisministri koha. Kas töö riigikogus on teile praegu piisav väljakutse või saame näha Keit Pentus-Rosimannuse karjääri uut tõusu mõnel ministrikohal?

Seda ma ei sihi. Ma pole sellele isegi mõelnud. See, et ma välisministri kohalt taandusin oli paratamatu ja vajalik, et Reformierakond valitsuses ei peaks tegelema mingi kõrvalise asjaga. Praegu on riigikogus palju huvitavat pooleli ning ma ei sihi ühtegi muud positsiooni.

Kas erakonnas on Kallast ja Kaljuranda toetanud leeride vahel töörahu taastunud?

Presidendivalimised on seljataha jäetud küll. Teemasid, mida erakonnas lahendada tuleb, on hästi palju. Ka riigikogu fraktsioonis on valdav tahtmine tegeleda sisuliste asjadega ja sellist isikutepõhist jagunemist fraktsioonis küll enam märgata ei ole.

Kaljuranna toetajate sõnul kasutas vastasleer valimiste ajal siiski alatuid võtteid. Erakonna sees lubati ühte ja tehti teist, kas tajusite ka seda?

Valimiste ajal oli pingeid üksjagu palju ja poliitikud on ka emotsionaalsed inimesed. Pingeid oli tajuda küll, aga praegu tahavad kõik selle perioodi seljataha jätta.

Tõenäoline on, et Marina Kaljuranna teed Reformierakonnaga veel ristuvad. Räägitud on Tallinna linnapea kohast juhul, kui Reformierakond peaks kohalikud valimised võitma.

Ma loodan, et need teed mitte ei ristu, vaid saavad ühes suunas minema. Marina Kaljurand võiks kindlasti olla väga suure poliitilise tulevikuga inimene Eestis. Ma loodan, et ta teeb selle otsuse.

Kas temaga on juba räägitud ja ettepanekuid tehtud?

Ma ei oska öelda, kas konkreetseid ettepanekuid on tehtud. Linnapeakandidaatide arutelud on alles ees.

Mis annab erakonnale usku, et Marina Kaljurand üldse tahaks veel Reformierakonnaga koostööd teha?

Selle otsuse saabki teha ainult Marina Kaljurand ise. Ma tean, et teemad alates kogukondade sidumisest ja sellest, kuidas Eesti paistaks välja särava ja jõulise tegijana ka rahvusvaheliselt, on talle väga südamelähedased. Kuidas ja mis meeskonnaga ta otsustab nendele teemadele tähelepanu tõmmata, ei saa mina tema eest öelda, aga ma arvan, et ta oleks Eesti jaoks hea, kui Kaljurand poliitikas jätkaks.