Otsustasime Venemaa meedias valitseva tooni näitena esile tuua Venemaa telekanali NTV uudistesaate Päevakokkuvõte reportaaži 19. oktoobrist, mis annab teada, et Balti riigid on asunud tegema ettevalmistusi sõjaks.

Sellisena tõlgendatakse elanikkonna kaitse rakkerühma käivitamist, mis telekanali sõnul on otseselt suunatud Venemaa vastu. Lisaks teatatakse, et lähiajal asub Eesti parlament arutama eelnõu, mis lubab eraautode kasutamist sõjaväe tarbeks. Mainitakse kongressile esitatud seadust Balti riikide kaitsmiseks Venemaa agressiooni korral – seega on kõige taga USA, nagu Kremli käsitluses tavaks.

Võidurelvastumise näitena tuuakse Eesti ettevõtte Terramil plastvarjendid, mille eelmine külaskäik Venemaa propagandakanalitesse jäi umbes pooleteise aasta taha. Ka toona oli varjend näide Eesti sõjakusest ning eraettevõtjate oskusest riiki koorida. Propagandameemi korrumpeerunud ja kasuahnetest ühiskondadest kinnitab reportaažis ka Läti soomuki- ning Leedu kaitseväe köögiriistade hange.

Kohalike olude ekspertidena saavad sõna impeeriumimeelsed “politoloogid”, Eestiski tuntud Aleksandr Gaponenko ja Vladimir Linderman. Nende kommentaarid jätavad mulje, et Balti riikides kogunevad vabatahtlikud õppustele Venemaaga sõdima. Saate alguses nimetatud kaitsealgatustest saab reportaaži käigus agressiivne ründesoov.

Igaüks võib ise loetleda, mitu Kremli propaganda jutupunkti ta nimetatud uudistelõigust üles leiab. Lisapunktid propagandabingos saab reportaaž äreva muusika ja kaadritaguse teksti eest.

Oleme nimetanud NTV telekanalit propagandakanaliks nii omanikeringi kui ka seniste eestivaenulike käsitluste tõttu. Käesolev uudislõik annab sellele hinnangule ainult kinnitust. Tegemist pole vaid Venemaa kodanikele suunatud kanaliga, vaid seda kantakse üle ka Eestis.

Propastop.org on kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.