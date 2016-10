PÄEVAINTERVJUU Kiivikas, Mang ja Ainomäe avaldasid kulturismi ja fitnessi peidus poole

«Kindlasti ei ole nii, et hommikul ärkad ja otsustad, et nüüd ma lähen võitma, kindlasti tuleb pingutada,» märkis möödunud nädalavahetusel Läti karikavõistlustel Riga Pearl bikiinifitnessis esikoha saavutanud Helena Mang, «võidud on ikka raske töö ja järjekindlusega välja teenitud.»

«Loomulikult on see vapustav tunne,» lisas kevadel Eesti karika bikiinifitnessi masters kategoorias võitnud Evelin Ainomäe, kellele see oli ühtlasi esimene lavakogemus, «aga mul on ka selline omadus, et kui ma midagi ette võtan, siis ma panustan sada protsenti ja loomulikult oli see positiivne üllatus.»

Euroopa meister ja 17-kordne absoluutne Eesti meister kulturismis Ott Kiivikas selgitas, et just uute alade areng nagu bikiinifitness, bodyfitness ja fitmodell on spordialale loonud laiema kandepinna.

«See on toonud juurde kordades võistlejaid ja harrastajaid, alad on läinud selgelt naiselikumaks ning ka lühema treeningstaažiga sportlastel tekib võimalusi saavutada häid tulemusi,» lisas Kiivikas.

Populaarsus sotsiaalmeedias

Bikiinifitnessi menust kõneleb ka Helena Mangi tegemiste jälgijate arv nii Instagramis kui Facebookis, mis küündib vastavalt 10 000 ja 3000 inimeseni ning on Eesti mõistes harudlane.

«Bikiinifitness jõudis minuni väga orgaaniliselt – alustasin jõusaalis ja sammhaaval sai hakatud sotsiaalmeedias pilte söökidest ja treeningutest postitama ning see sai väga palju tagasisidet. Nii piltide all kui privaatselt tuleb palju kirju, inimestele annab see palju juurde, nad saavad ideid, mida ja kuidas süüa ning võib-olla natuke kopeerida. Iga päeva ja kuuga on see kasvanud,» rääkis Mang.

«Kui otsustasin, et hakkan lava jaoks valmistuma, siis tahtsin seda teha avalikult, mida väga palju ei ole seni tehtud. Võistlusteks valmistumist varjab tavaliselt saladuseloor – mida nad täpselt teevad, mida söövad, kui palju trenni teevad? Tahtsin näidata, et tegelikult ei ole see asi nii hull,» lisas ta.

Bikiinifitnessis ei piisa vaid bikiinidest

Kiivikas tõdes, et Mangi tegemisi jälgides saab hea pildi sellest, milline on tegelikult selle ala treeningkoormus.

«See on ikkagi tõsine spordiala ja ei erine absoluutselt kulturismist, millega mina tegelen. Bikiini ettevalmistus ei erine täna enam kuidagi kulturismi ettevalmistusest,» selgitas Kiivikas.

Edu ei ole kopeeritav

«Mina ei karda avalikustada, mida ma igapäevaselt teen ja see on mu siiras uskumus, et edu ei ole kopeeritav – ei välimuse, toitumise ega treeningu jaoks,» nõustus Ainomäe.

«Inimesed on erinevad, meie organismid ja harjumused on erinevad. On küsitud ka imenippe, aga neid lihtsalt ei ole olemas. Kõige selle taga on järjepidev töö, pingutus ja pühendumine. Niisama ei tule midagi. Seetõttu ma arvangi, et minu ja Helena soovitustest saab igaüks noppida enda jaoks sobiva,» lisas ta. Evelin Ainomäe blogi saab lugeda Postimehe Elu24 portaalis.

Vaata videot, et teada saada, mis jääb võistluspäeval publiku eest varjatuks ja toimub lava taga!