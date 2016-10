Üle poole Keskerakonna piirkonnaorganisatsioonidest on esitanud esimehekandidaadi novembri alguses toimuvale kongressile, kõige rohkem on esimehe kohale pakutud riigikogu aseesimeest Jüri Ratast.

Postimehe otse-eetris oli täna Keskerakonna esimeheks kandideeriv Yana Toom. Toom on lubanud sel korral lõpuni minna ning oma kandidatuuri Edgar Savisaare kasuks mitte taandada.

Savisaare toetajad tajuvad ühe ajastu lõppu

On see hea või halb, selle üle võib vaielda kirglikult ja lõpmatuseni, aga ühes on Keskerakonna lihtliikmed, tavalised maapiirkondade inimesed, ühel meelel: üks ajastu nende partei jaoks saab läbi.