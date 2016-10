PÄEVAINTERVJUU Jüri Ratas: Keskerakond vajab resoluutseid otsuseid

Ratas ütles Postimehe stuudios, et kui temast saab järgmise nädala lõpus Keskerakonna esimees, siis muudab ta erakonna juhtimisstiili ja käitumisnorme. «Ma kindlasti ei pea õigeks erakonna esimehena võtta erakonnale kohustusi, mis ületavad poole erakonna eelarvest, ma kindlasti ei pea õigeks korraldada valimiskampaaniaid, mida maksab kinni avalik sektor ja mitte erakond, ja ma kindlasti ei pea õigeks seda, et erakond elab üle oma võimete ja mõtleb, et järgmistel valimistel tuleb, mis tuleb,» rääkis ta.

Tema hinnangul vajab Keskerakond selgeid, resoluutseid ja kindlaid otsuseid, et organisatsioon saaks mõistlikult toimida, ei elaks võlgades ega peaks pidevalt tõestama, et ei ole üht või teist asja valesti teinud.

Ratas avaldas heameelt, et 5. novembril toimuva kongressi eel ei sea kandidaadid kahtluse alla erakonna ideoloogiat ega programmi ning samuti ei ennustata enamasti kongressi järgset partei lõhenemist. Tema hinnangul suudab erakond ühendada kõiki inimesi, kes parteisse kuuluvad, kõnetada oma valijaid ja võita toetajaid ühiskonnas ka juurde. Ta märkis ka, et kui praegu pelgavad paljud liikmed esimehega vastuollu minna ja eriarvamusi avaldada, siis tulevikus ei tohi sellist kartust erakonnas olla.

Rääkides Keskerakonna võimalikust valitsusse pääsemisest, ütles Ratas, et näeb erakonda koostööd tegemas kõigi viie parlamendiparteiga, juhul kui erakonna programmilised põhimõtted leiavad toetust. Esimehena töötaks ta enda sõnul selle nimel, et Keskerakond kuuluks valitsusse ja ühel hetkel oleks ka valitsuse moodustaja.

Küsimusele Venemaa võimuparteiga Ühtne Venemaa sõlmitud koostööprotokollist vastas Ratas taaskordse kinnitusega, et protokolli raames ei ole pikka aega mingit koostööd toimunud ega toimu ka praegu. «Protokoll on täielikult külmutatud seisus ja jääb külmutatud seisu nii kauaks, kui kahe riigi suhted ei muutu paremaks ja mõistlikumaks,» ütles ta.

Paides toimuvale kongressile läheb ta enda sõnul vastu töises meeleolus. «Ma ei lähe kepseldes Tallinnast Paidesse, vaid tunnetan vastutust ja seda koormat, mis Keskerakonna tulevasel esimehel õlgadele tuleb,» ütles Ratas Postimehe otsestuudios.