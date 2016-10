Postimees 1991. aastal: elu on 3,7 korda kallim

Seekord on tehtud ka eraldi kokkuvõtteid Kohtla-Järve, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Tartu, Viljandi, Tallinna, Valga, Pärnu ja Narva linnade ja maakondade kohta.

Vaadeldud piirkondadest on hinnad tõusnud kõige vähem Narvas, suurim hinnaindeksi tõus on Läänemaal. Tallinn on koguarvestuses teisel kohal, kuid toidukaubad on seal võrreldes eelmise kvartaliga kõige enam kallinenud.

Lääne maakonna abimaavanem A. Hanschmidt ütles, et talle on selline tulemus üllatus. Näiteks transpordihinnad (bussipileti hind 5,5 kop. km peaksid keskmisest madalamad olema. Ka korteriüür pole Eesti keskmisest kõrgem.

27.10.1991