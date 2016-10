Rainer Ratnik: TAI analüüs kinnitab, et Pelgulinna elanike kaebus süstlavahetuspunkti vastu on põhjendatud

TAI avaldas riskianalüüsi, mis järeldab, et süstlavahetuse korraldamine toob lähiümbruses kaasa suured elulised riskid. Just sellele analüüsile tuginedes teatas TAI, et ei toeta süstlavahetuse korraldamist aadressil Paldiski mnt 36a.

Enne Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse sekkumist oli süstlavahetuspunkt õiges kohas ja abivajajatele lähedal, järeldub analüüsist. Linnaosavalitsus survestab endiselt, et süstlavahetust korraldataks selleks uues, kuid ebasobilikus asukohas. Ühtlasi on linnaosavanem Facebooki vahendusel teatanud, et uues asukohas süstlavahetuse korraldamiseks on raha andnud Arsenali keskus, mille läheduses oli süstlavahetuspunkt varem.

Analüüs toetab kohtusse pöördujaid

Nördinud kohalikud elanikud ja ettevõtjad on pöördunud kaebusega halduskohtu poole. Kohtumenetlus on täna kestmas ning TAI avaldatud riskianalüüs on selles kaebajate hinnangul oluline tõend.

Kohtusse pöördujatele on meedias heidetud ette kaastunde puudumist ning süstalde mitte jagamisest tekkivate kahjudega arvestama jätmist. TAI analüüsist nähtub, et kohtusse pöördunud inimesed ja ettevõtjad on teinud kogu Tallinnale teene ning moraliseeriv näpuviibutamine peaks olema tegelikult suunatud linnaosale.

Süstlavahetuse teenuse osutamine hõlmab elulisi riske. TAI hinnangul on olulisimad ohud seotud piirkonnas liikuvate laste turvalisusega ning ohuga puutuda kokku süstlanõeltega ning seeläbi saada raske nakkushaigus. Suuri murekohti on veel. Kaebajate õnneks on TAI teatanud, et ei ole nõus aadressil Paldiski mnt 36a süstlavahetuse korraldamist rahastama. Seega saab lai ring inimesi juba täna natukene kergemalt hingata lootuses, et kui TAI antud asukohas teenuse osutamist ei toeta, siis süstlavahetust seal korraldama ei asuta.

Tuleb tugineda faktidele

Kogu Tallinna elanike ja ettevõtjate huvides on, et mis tahes elukeskkonda puudutavate otsuste tegemisel lähtutakse faktidele tuginevatest argumentidest. Linnaosavalitsus põhjendas oma otsust süstlavahetuse äraviimisel senisest asukohast aadressil Erika 5a sellega, et kohalikele elanikele oli see probleem.

Tegelikult tehti sellega kohalikele elanikele aga karuteene, sest TAI analüüsist järeldub, et just see piirkond vajas süstlavahetuse teenust. Esiteks on seal piirkonnas palju inimesi, kes seda teenust vajavad. Teiseks peab süstlavahetuse teenus mõju omamiseks olema abivajajale väga lähedal. Seega soovis linnaosavalitsus punkti kolimisega Põhja-Tallinna teise serva võtta abivajajatelt neile väga olulise teenuse või muuta selle kasutamine senisest märkimisväärselt keerulisemaks.

Kodanikualgatus ja -julgus viisid kohalikud elanikud ja ettevõtjad kohtusse. Kohtusse pöördumine nõuab kiiret tegutsemist, südikust, selget eesmärki ja ressursse. Kohtupraktikas on selle vaidlusega analoogsed n-ö tuulepargi kaasused, kus kohalike elanike huvid on ristakuti omavalitsuse ning võimalike ärihuvidega. Need on olukorrad, mil oma huvide kaitsmiseks ei piisa mitte üksnes artikli kirjutamisest või hääletuskasti juures oma hinnangu andmisest. Kohtusse pöördumine on neil puhkudel vajalik, sest kohtuvõimul on õigus sekkuda, kui selleks on alus.