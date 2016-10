Postimees 1935. aastal: revolutsioon Kreetal?

Ateenas olevat vangistatud 50 vabariiklikku ohvitseri, nende seas ka kindral Panaghiscaos, kes saadeti maalt välja Egeuse mere saartele. Peale selle olevat pealinnas vangistatud veel 450 isikut, nende seas ka äsjaasutatud uue vabariikliku erakonna juht Georgios Papandreou.

Ateena hästiinformeeritud ringkondadest teatatakse seni ainult, et vabariikliku erakonna juht Papandreou on politsei poolt interneeritud oma hotelli, kuna ta on avaldanud üleskutse mässuks.

Ametlikult poolelt lükatakse kategooriliselt ümber kuuldused rahutustest Kreeta saarel. Kogu maal valitsevat rahu.

26.10.1935