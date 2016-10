Marti Aavik: kas küüditamine oli õigustatud, Yana Toom?

Juhtkiri: demonstratiivselt hääletamata jätnud keskerakondlased sõuavad Ühtse Venemaa kiiluvees

Juuniküüditamise mälestuspäeval märkis Postimees juhtkirjas (14.06), kui oluline on säilitada empaatiavõime võõraste tragöödiate suhtes, sest just kaastunne on see, mis teeb meist inimesed ja tänu millele säilib inimväärikus. On ääretult kahetsusväärne, et sellel meie jaoks kurva tähendusega päeval ei leidnud mõnigi poliitik endas inimlikkust ning jättis riigikogus sel päeval juuniküüditamise ohvrite mälestamiseks vastu võetud avalduse vastuvõtmisel demonstratiivselt hääletamata.