Lugejate kirjad

Nime käänamine olgu selle kandja otsustada

Heido Otsa artikkel «Keiser pole keelemehest kõrgemal» (PM 12.10) tekitab nõutust ja hämmastust. Heita ette seda, kuidas keegi oma nime käänab, on kuidagi kummaline. Ma arvan, et nime ei saa kokku panna tavaliste nimisõnadega, tegemist on erineva olukorraga.

Nimi kuulub inimesele endale ja on täiesti loomulik, et tema valib selle, kuidas oma nime käänata. Peaks olema lihtne ja loomulik. Kuid igaühe jaoks see paraku nii pole ja nii mõneski inimeses kipub pead tõstma bürokraadist ametniku mentaliteet. Et mina otsustan, kuidas teie toimetate.

Kui inimene käänab oma nime kehtestatud reeglitest erinevalt, siis ei tee see veel keelt vaesemaks ega halvemaks. Pigem vastupidi. Võiksime võtta eeskuju inglastest, kus inimese nime hääldatakse nii, nagu selle kandja seda ise teeb.

Tõnu Remma, filoloog

Savisaarel oleks aeg lahkuda

Keskerakonna nooremad poliitikud on õigel teel. Neile on vastumeelt Edgar Savisaare hämar, sarnaselt Reformierakonnaga läbipaistmatu partei rahastamise viis ja nõuavad erakonna asjades rohkem selgust ja kaasatust.

Muutustele vastu olijad näevad selles lihtlabast võimu ülevõtmist, saades samal ajal hästi aru, et tõeliselt ohustab esimehe kohta algav kahtlustus altkäemaksude ja linnaraha omastamise küsimuses. (Hiiu staadioni reklaam on ju sulaselge kolme poliitiku edevuse projekt, mis tuleb neil oma taskust kinni maksta.)

Savisaarele oleks parem, kui ta peataks oma esimehevolitused – pigem taanduda väärikalt kui häbiga. Eks tal ole hirm ka palgaraha pärast, mis erakond talle iga kuu maksab, aga nii hulluks asi vast ei lähe: erakond maksab talle palka edasi ka siis, kui ta enam esimees pole.

Reeli Kuus

Kaks pluss kaks võrdub viiega?

Keskpärasuse alaväärsuskompleks jätkuvalt meie ühiskonnas hävitab vahendeid valimata, et kirglikud anded ei tohiks oma vaimsusega liiga kõrgele tõusta. Vaid kriitiliselt mõtlevate inimestega ei ole võimalik manipuleerida.

Kas tõesti oli meil vaid keskpärane ekspresident hr Ilves? Uskumatu, et ELi rahade skeemitamine erahuvide täitmiseks lämmatas kogu Ilvese intellektuaalse ja väärtuselise potentsiaali!

Jään huviga ootama auditi avalikku raportit ekspresidendi EASi raha kasutamise kohta. Võib-olla peame Eesti rahvaga tõdema, et 2+2=5? Või hoopis 2+2=3?

Kuidas ja milline süsteem Eestis võimaldab selliseid skeemitamisi?

Ekspresident hr Ilvese skeemid tulid välja, sest renoveeritud talu on reaalselt olemas ja presidendi elu avalik. Millist eeskuju tuhandetele ettevõtlikele noortele ekspresident annab, näitab tulevik. Kuid kui palju on meil skeemitajaid avastamata? Kui palju kohalik audit on maha vaikinud maine hoidmise nimel skeemitajaid, et info ei jõuaks ELi kontrollikotta?

Vastust teab vaid tuul…

Made Engelbrecht (autoril on PhD majandusteaduses, MA pedagoogikas)