Deutsche Welle uudised jõuavad umbes saja miljoni elanikuni maailmas. Kui keeruline on teil Venemaal tegutseda ja konkureerida võimsa Kremli rahastatud meediaga?

Ingo Mannteufel: Te alustate kohe meie (Deutsche Welle – T.R.) jaoks kõige olulisema küsimusega ja sellele pole lihtsat vastust. Esiteks, keegi ei suuda suurte Vene telekanalitega konkureerida. Neil on väga suured vaatajanumbrid ja nad on raskekaallased Venemaa meediamaastikul.

Selliste meediaväljaannetega pole võimalik konkureerida. Aga arvan, et me ei peagi nendega konkureerima. Tahame pakkuda Venemaa ja Ukraina lugejatele usaldusväärset alternatiivi ning teeme seda internetis, sest seda on palju keerulisem kontrollida või tsenseerida. Võrreldes Hiina või Iraaniga on olukord Venemaal parem ja lugejad pääsevad meie veebilehele ligi.

Aga kas Kremlilt on tulnud osutusi, et nad tahaksid Deutsche Wellet tsenseerida?

Keeruline küsimus, sest Venemaal pole Hiina või Iraaniga võrreldavat tsensuuri internetis. Seega, kui nendega võrrelda, on vastus ei. Aga kui rääkida üldiselt viimastest aastatest ja koostööst, siis mitmed partnerluslepped on lõppenud. Kümme aastat tagasi oli koostööpartnereid kergem leida.

Kas viimase viie aasta jooksul on Deutsche Welle lugejaskond Venemaal kasvanud või kahanenud?

Kasvanud, loomulikult. 2014 oli aasta, kus lugejate arv kasvas märkimisväärselt Ukraina sündmuste tõttu.

Mõtlete siis Venemaa lugejaid või Ukraina omi?

Mõlemaid, aga Venemaa inimesed moodustavad meie venekeelsel lehel kõige suurema osa lugejatest, teisel kohal on ukrainlased ja kolmandad valgevenelased. Pärast 2014. aastat lugejate arv pisut kahanes, kuid on ikkagi suurem kui enne Ukraina kriisi.

Deutsche Welle jaoks on väga oluline, et vene keelt kõnelevad inimesed tulevad meie lehele ja teevad seda kasvõi selleks, et kontrollida, kas mujalt allikast kuuldud info vastab tõele.

Inimesed vaatamas televiisorist Venemaa presidendi Vladimir Putini kõnet. Foto: Scanpix

Räägime nüüd Lääne ja Venemaa vahel toimuvast infosõjast. Tundub, et Venemaa on Ukraina kriisi algusest alates selles eriti aktiivseks muutunud, kuid millal Venemaa Teie hinnangul selles eriti agressiivseks muutus?

Esiteks ma tahaks selgitada termineid, mida kasutame. Ajakirjanikena peame kajastama seda, mida inimesed «infosõjaks» nimetavad, kuid me ei peaks endid nägema osalemas «infosõjas».

Sest tegelikult on vastasseis info ja desinformatsiooni vahel?

Täpselt! Me oleme ajakirjanikud, me pole infosõdalased, me ei tee sama, mida nemad. Siin Eestis minu loengute üks põhisõnum oli ka see, kuidas võidelda propagandaga nii, et ei hakkaks ise tegema vastupropagandat. Mõistan, miks seda «infosõjaks» nimetatakse, kuid rõhutan, et me pole infosõdalased, vaid ajakirjanikud, kes tahavad probleemi ajakirjanduslikult lahendada.

Sõna «propaganda» kasutatakse tihti kirjeldamaks asju, mis ei meeldi. Ma arvan, et termin «propaganda» on seetõttu devalveerunud. Ma eelistan öelda «desinformatsioon», sest see näitab, et tegu on infoga, mis üritab anda väära pildi reaalsusest ning seda tehakse meelega.

Sõnastan siis oma eelmise küsimuse ümber: millal hakkas Venemaa Teie hinnangul agressiivsemalt desinformatsiooni levitama?

2007. aastal Eesti pronkssõduri intsidendi järel kasutas Venemaa desinformatsiooni levitamist minu meelest esimest korda rahvusvahelisel tasandil.

Me hakkasime seda strateegiat paremini mõistma Ukraina kriisi ajal. Kui Ukrainas Maidanil protestid algasid, maalis Venemaa meedia väära pildi sellest, mis Kiievis toimus.

Arvan, et selle alguse kohta saavad kõige parema vastuse anda tulevikus ajaloolased. Aga ma toon siiski välja mõned oma tähelepanekud. Desinformatsiooni kasutati Venemaal juba varem. Näiteks kümme aastat tagasi kasutati seda peamiselt kodupubliku peal ja räägiti, et Venemaal on kõik hästi ja Läänes on palju probleeme.

2007. aastal Eesti pronkssõduri intsidendi järel kasutas Venemaa seda minu meelest esimest korda rahvusvahelisel tasandil. Sel ajal oleks inimesed võinud aru saada tekkivast probleemist. Aasta hiljem Gruusia sõjas kasutati samasugust taktikat. Hiljem on nad lihvinud oma oskusi ja nüüd näeme tulemust.

Seega, Lääs mõistis Venemaa desinformatsiooni levitamise ohtu liiga hilja?

Jah, kindlasti. See on tingitud Euroopa või Saksamaa Venemaa-poliitikast, mis põhines illusioonidel seal toimuvast. Saksa poliitikud otsisid normaalset partnerlust Venemaaga ega uurinud, mis seal tegelikult toimub. Mäletame ju Anna Politkovskaja tapmist 2006. aastal ja Hodorkovski juhtumit.

Keegi ei tahtnud, ega taha ka praegu, Lääne ja Venemaa vastasseisu. Euroopa, ja eriti Saksa, poliitikud arvasid, et oleme õigel teel ning pole mõtet sellist vastasseisu taastekitada. 2013 ja 2014 oldi veel illusioonides Kremli süsteemi kohta ning seetõttu Vene desinformatsioonikampaaniaid ei mõistetud ega peetud probleemiks.

Nüüd on see Saksamaal muutunud, osalt tänu jaanuaris aset leidnud «Lisa juhtumi» tõttu, mille puhul Venemaa meedia väitis, et vene päritolu saksa tüdrukut väidetavalt vägistati. See lugu oli aga täielik vale. Saksamaal arutatakse meedias nüüd rohkem, kuidas Venemaa desinformatsiooni levitab ja kuidas sellele vastu astuda. Probleemi teadvustatakse rohkem, aga ühtset lahendust sellele ei ole. Ega ei saagi olla üht hõbekuuli, mis kõik lahendaks.

Kreml. Foto: Scanpix

Nagu ütlesite, pole konkreetset lahendust, aga mis võiks olla kõige efektiivsem moodus astuda vastu Kremli desinformatsioonile?

Tuleb mõista, kes on selle sihtrühm. Euroopas peame kaitsma oma demokraatlikke väärtusi ja selgitama, kuidas desinformatsioon toimib. Inimesi tuleb harida sel teemal.

Venemaal levitatakse praegu desinformatsiooni väga osavasti. Milline võiks Teie hinnangul olla nende järgmine samm? Kas nad suudavad neid samme veel rohkem ja kaugemale teha?

Ma ei tea. Ma ei taha üldse hakata pakkuma, mida nad võiksid veel hullemini teha. Kuna see intervjuu avaldatakse, siis ma ei taha neile anda ideid, mida võiksin näha õudusunenägudes.

Juhiksin aga tähelepanu ühele teisele aspektile. Praegu on väga ohtlik see, et nad hakkavad ise oma propagandat uskuma. Kreml võib langeda oma desinformatsiooni ohvriks. Neil võib tekkida irratsionaalne reaktsioon oma väärastunud reaalsusest. Ma kardan, et inimesed Kremlis on kaotanud reaalsustaju.

Millist «reaktsiooni» peate silmas?

See võib viia valede või ohtlike otsusteni nii rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil. Kuigi meile võib jääda mulje, et Kreml on tugev, siis tehakse ka seal vigu. Näiteks, kui nad alustasid Euroopa toodetele embargot, siis näitasid telekas, kuidas põletatakse toiduaineid. Nad tahtsid näidata, et on nii tugevad, et võivad Euroopa tooteid lihtsalt põletada. Sellele aga järgnesid protestid Venemaal. Venelased ütlesid, et nad on näljased, hinnad on kõrged ja miks toitu põletate nii avalikult. Pärast seda ei näidatud põletamist telekas, kuid nad ilmselt jätkasid sellega. Nagu näha, siis nad usuvad oma propagandat ning arvavad, et inimesed kuulavad ja järgivad. See aga pole tõsi.

Me ei peaks pidama venelasi selle süsteemi ohvriteks. Nad on ka targad ja mõtlevad selle üle, mida nad televiisorist näevad. See on ohtlik, kui keegi arvab, et suudab pikka aega inimesi kontrollida. Ühel hetkel see desinformatsiooni süsteem enam ei tööta ja me ei tea, kuidas nad (Kreml – T.R.) oma väärastunud reaalsuses sellele reageerivad. Neil on vaja kedagi, kes neile tõtt räägiks.

Ingo Mannteufel külastas eelmisel nädalal Eestit ja pidas avalikud loengud Tallinna ja Tartu Ülikoolis.

Deutsche Welle on Saksamaa avalik-õiguslik välisringlevi, mis asutati 1953. aastal.