PÄEVAINTERVJUU Toom: ma ei kavatse olla iga hinna eest salongikõlbulik, kui võimule pääsen

Yana Toom tunnistas Postimehe stuudios, et on eelnevalt vältinud teemat, mis puudutab tema Keskerakonna esimeheks saamist, kuid nentis, et et praeguses olukorras, kus temast on saanud mitteformaalne liider, ei ole tal võimalik põõsasse pugeda.

Veel augustis kinnitas Toom Kanal 2-le antud intervjuus, et erakonna esimeheks ei kandideeri, kuna erakond polevat valmis venelasest juhiks.

Põhjenduseks, miks Toom tahaks saada erakonna esimeheks vastas ta, et ta silm lööb särama, kui saab tööd teha ja uusi ideid välja töötada.

Valdavalt on Toomi toetajaskonnas vene keelt kõnelevad liikmed, kuid Toomi sõnul on tal toetajaid veel. «Keskerakondlased ei ole russofoobid ja ma ei ole neile välistatud.» Keskerakond ongi Toomi sõnul integratsioonimehhanism.

Keskerakonna on viimased kuud elanud surnud ringis, nentis Toom, ning lisas, et uutest lendavatest ideedest on puudu. «Agenda on tuhmunud ja tolmunud.»

Toom leidis veel, et paljud Keskerakonna ladvikus olevad inimesed ei kompa piire ning üritavad olla «liialt salongikõlbulikud». Toom ise lubas, et võimule pääsedes ei kavatse ta iga hinna eest salongikõlbulik olla ning pidas seda eelkõige Taavi Rõivasele meele järgi olemise püüdeks.

Keskerakonna juhi valimised toimuvad 5. novembril.