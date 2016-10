Postimees 1938. aastal: oletati surma – oli sünd!

Tal olnud naisega, kes oli rase, tüli. Sellest naine vihastanud ja läinud ära, lubades minna isakoju. Südames polnudki mees vihane olnud, mille pärast ta mõni tund hiljem naisekoju sõitnud lepitust otsima.

Seal selgus kohkunud mehele, et naise vanemad kogu loost midagi ei tea ja naine on jäljetult kadunuks jäänud. Mees otsis teda koos vanematega kõikjalt, kust aga osati, kuid mingisuguseid tulemusi otsimine ei annud. Samuti polnud ükski naaber ta naist peale kodust lahkumist näinud. Mehel ei jäänud lõpuks midagi muud üle, kui läks politseile oma õnnetust kurtma. Arvas, et küllap naine on surnud.

Kuuldes, et naine on rase, helistas konstaabel igaks juhuks Rakvere haiglasse. Ja sealt kuuliski – et naine on tõesti seal ja vahepeal sünnitanud poja. Muide, isa kadus politseiniku juurest kiiresti ja jooksis niisuguse hooga linna poole, nagu oleks olnud ta kannul hulk kurje vaime.

22.10.1938