PÄEVAINTERVJUU Lastearst: Coxsackie viirusest ei ole jäänud päris õige mulje

«Coxsackie viirus on üks enteroviiruse tüüp,» selgitas lastearst, «kuna ta põhjustab ville suus ja kurgus, on ta hästi valus. Väikelaste emad pöörduvad kõige sagedamini põhjusega, et laps ei söö.»

Viiruse tõttu on neelamine lapse jaoks valulik ning seetõttu soovitavad arstid selle leevendamiseks kasutada suugeele.

Enteroviirus üldiselt võib põhjustada meningiiti ja entsefaliiti, kuid konkreetselt Coxsackie kumbagi ei põhjusta. «Coxsackie võib anda südamelihase põletikku, aga seda on väga harva. Viie aasta jooksul on võib-olla üks juhtum olnud,» märkis arst.

Meningiiti ja entsefaliiti põeb igal aastal viis kuni kümme last, mis on Tallinna lastehaigla pediaatri sõnul küllalt tagasihoidlik arv.

«Ajakirjandusest on praegu jäänud kõlama info, et Coxsackie viirus on ainuke, mis põhjustab villilist suu- ja jalataudi. See ei ole päris õige, ka teised enteroviiruse tüübid põhjustavad seda ja neid on väga palju.»

«Esinemus ei ole tõusnud, seda tuleb kohe märkida,» rõhutas Uustalu, «on täiesti tavaline iga-aastane esinemine, mingit epideemiat ega midagi sellist ei ole. Haigus on sesoonne, algab tavaliselt aprilli lõpus, mais ja kestab sügise lõpuni. Tavaliselt oktoobri lõpus lõppeb ära,» lisas arst.

Kaheksa kuu jooksul on lastehaiglasse sattunud selle viiruse tõttu umbkaudu 100 last.

«Coxsackie levib piisknakkuse teel – köha, nohu, villidega kokkupuute ja väljaheite teel. Kui tualetist tulles käsi ei pese, võib nakatada sööki tehes või mängides. Laste puhul on oluline tähele panna, et nad jagavad oma toitu – ampsude ja lonksude jagamine käib praktiliselt teismeeani. Seda tehes kantakse edasi mitte ainult seda viirust, vaid ka kõiki teisi nakkusi.»

Lastearst paneb lapsevanematele südamele, et tohutult kartma kindlasti ei peaks: «See on tavaline viirusnakkus, põeme grippe, nohu ja köha pidevalt. Ka see tuleb ja läheb ega jäta püsivat kahjustust.»

Vaata videost, kuidas just Coxsackie viirust kindlaks teha ja eristada seda tuulerõugetest.