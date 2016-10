PÄEVAINTERVJUU Kas president Ilves peab Ärma talu eest veel raha tagasi maksma?

EAS teatas eelmisel nädalal, et esitas OÜle Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot pärast selle osaniku Toomas Hendrik Ilvese avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud, kuid see on vaid 10 protsenti summast, mille ta kunagi toetuseks sai.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond hakkas esmaspäeval uurima, kas EAS-i 10-protsendiline tagasinõue president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talule antud toetusest on õiguspärane. Uurimise eesmärk on hinnata EASi toetuse abikõlblikkust ja ning võtta seisukoht, kas 190 392-eurosest toetusest 10 protsendi suurune tagasinõue on seaduslik.

Uurimise algatas ka Euroopa Komisjon, et selgitada välja Ärma talule eraldatud toetuse osalise tagasinõudmise vastavust Euroopa Liidu struktuurifondide raha kasutamise reeglitele. Enne otsuse langetamist ootab Euroopa Komisjon ära rahandusministeeriumi uurimise tulemused.